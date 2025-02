Carnaval 2025 | Atriz de pegadinhas diz que usará tapa-sexo “invisível” no desfile

Paty Blond é musa da Colorado do Brás

Atriz das pegadinhas do João Kléber Show, da RedeTV!, a influenciadora Paty Blond, que é musa da Colorado do Brás no Carnaval de São Paulo, contou que vai usar um tapa-sexo invisível no dia do desfile.

+

Além disso, a beldade revelou que atravessará o sambódromo do Anhembi com o corpo inteiro pintado:

“Vou com o corpo pintado, o desenho cobre bastante, mas o bumbum vai ficar todo à mostra. Vou peladinha, livre, leve e solta”, disse ela, rindo. “Acho que Carnaval é isso, é ousadia, é exagerar, causar e atrair olhares. É tudo muito novo para mim, estou ensaiando alguns passos e decorando o samba enredo”, avisou.

+

Paty ressaltou que usará um tapa-sexo invisível, na cor da pele, para não mostrar demais. “Será uma pintura diferente, com efeito 3D. Já fiz uma ‘prova’ da pintura e ficou incrível. Vou causar na avenida”, prometeu. “O tapa-sexo é feito em adesivo, não desgruda por nada. Meu medo era cair ou mostrar demais, mas zero chance de acontecer”, garantiu.

Para o Carnaval, Paty não apelou para dietas malucas e tão restritivas. Ao contrário de outras musas, ela só cortou carboidratos e passou a comer mais verduras, legumes e frutas. A atriz já leva uma vida saudável, inclusive com treinos todos os dias na academia.

+

“Agora é só um ajuste fino no shape, sabe? Aquela coisa de comer menos e treinar um pouco mais. Se o Carnaval fosse amanhã eu não passaria vergonha (risos). Não sou das dietas malucas, mas já fiz muitos procedimentos. Estou bem assim, me sinto mais gostosa e realizada com essa estreia”, comemorou.

Paty Blond vai desfilar com pintura corporal e tapa-sexo – Foto: Glauco Meneghelli/ Divulgação

Paty Blond vai desfilar com pintura corporal e tapa-sexo – Foto: Glauco Meneghelli/ Divulgação

Paty Blond vai desfilar com pintura corporal e tapa-sexo – Foto: Glauco Meneghelli/ Divulgação

Paty Blond vai desfilar com pintura corporal e tapa-sexo – Foto: Glauco Meneghelli/ Divulgação

Paty Blond vai desfilar com pintura corporal e tapa-sexo – Foto: Glauco Meneghelli/ Divulgação

Paty Blond vai desfilar com pintura corporal e tapa-sexo – Foto: Glauco Meneghelli/ Divulgação

Paty Blond vai desfilar com pintura corporal e tapa-sexo – Foto: Glauco Meneghelli/ Divulgação

Paty Blond vai desfilar com pintura corporal e tapa-sexo – Foto: Glauco Meneghelli/ Divulgação