Vendedora espancada e estuprada é internada na UTI em São Mateus

Família e polícia apontam que a vítima, de 32 anos, foi encontrada desacordada no último domingo (16), com sinais de violência física e sexual; PC faz buscas e investiga o caso

A Polícia Civil está investigando o caso de uma mulher de 32 anos que foi encontrada caída, desacordada e com sinais de violência física e sexual na madrugada do último domingo (16), na Rua Dezoito, Lado Sul, no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Familiares ouvidos pela reportagem contaram que a vítima trabalha como vendedora em um quiosque da praia, e está internada em estado grave, intubada em um leito de UTI do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, no município.

Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia de que havia uma mulher caída e suja de sangue em uma rua do balneário. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e ela foi encaminhada ao Hospital.

A delegada Geyce Narciza Ferreira, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, disse que as equipes estão empenhadas na investigação do caso e apuram uma possível agressão sexual e física.

“Nós estamos colhendo depoimentos da família e de pessoas que possam nos dar um direcionamento sobre quem poderia ser o suspeito. A equipe também está realizando diligências para tentar obter informações, mas, por enquanto, não temos nenhuma evidência que aponte para uma pessoa específica”, disse a delegada em entrevista.

Um irmão da vendedora detalhou que ela continua internada e em coma. Ele também afirmou que a mulher tem um casal de filhos, com idades entre um e cinco anos. “A gente torce para que ela saia dessa e pede justiça, para que a polícia identifique e responsabilize quem fez isso com ela”, declarou.