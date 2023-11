FreePik Síndrome do impostor abala a confiança de 75% das mulheres no mercado

Em um cenário empresarial em constante evolução, a confiança se destaca como um dos pilares essenciais para o sucesso. No entanto, uma pesquisa realizada pela Universidade da Geórgia em 2022 revela uma situação preocupante: a Síndrome do Impostor abala a confiança de 75% das mulheres no mercado. Para as executivas entrevistadas, a pergunta que ecoa em suas mentes é: “será que sou uma fraude?”.

Camila Renaux, especialista em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial, esclarece que a Síndrome do Impostor é um desafio real. “Esse termo descreve a autopercepção de falta de mérito, gerando a sensação de não possuir as habilidades ou competências necessárias para desempenhar funções, o que resulta em dúvidas sobre a própria capacidade, especialmente em situações de exposição pública. Figuras notáveis, como Michelle Obama e Meryl Streep, já compartilharam abertamente os desafios de enfrentar esse sentimento”, explica.

Empreendedorismo feminino

No mês do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, essa questão ganha uma relevância ainda maior. Essa data celebra a presença das mulheres nos negócios, destacando suas contribuições e realizações em diversos setores. Diante de estatísticas, torna-se fundamental não apenas celebrar a competência delas, mas também traduzir essa valorização em práticas concretas. Isso instiga as mulheres a serem cada vez mais reconhecidas e a perceberem seu próprio valor.

A especialista, que já enfrentou a Síndrome do Impostor pessoalmente, destaca que, por meio de esforços conjuntos, é possível superar esse desafio e fomentar uma cultura de confiança e realização para as mulheres. “Quando iniciei a gravação de vídeos, enfrentei diversas inseguranças. Tentava me convencer de que não tinha tanto interesse nisso, encontrava motivos para procrastinar e duvidava da minha competência. Foi então que desenvolvi cinco passos que me libertaram dessa síndrome”, relata Camila. Com o intuito de auxiliar mais mulheres a alcançarem essa superação, ela compartilha seu passo a passo:

Primeiro passo : tomar a decisão de mudar! Embora possa parecer clichê, você precisa estar decidido e desejando dessa transformação, já que não há cura mágica. Manter o comprometimento e a disciplina ao longo do processo é indiscutível. Posso garantir que, em algum momento, você esquecerá que já sofreu com a autossabotagem, mas nesse estágio, é importante manter clareza sobre o motivo da sua decisão e lembrar o propósito de superar a situação.

Segundo passo : abandonei a espera pela vontade de colocar as ideias em prática e adotei a ação disciplinada. O sucesso demanda consistência e persistência, realizando tarefas mesmo quando a motivação é baixa. Este compromisso implica pagar o preço da prática diária para desenvolver disciplina e manter a autoestima elevada. Minhas aulas em vídeo são um exemplo disso. Embora desejasse gravá-las, só iniciei quando interiorizei verdadeiramente essa responsabilidade.

Terceiro passo : ao assumir compromissos com clientes, os profissionais geralmente demonstram dedicação, organização e empenho. Entretanto, quando se trata de cumprir compromissos pessoais, a autodisciplina pode vacilar. Expressões como “farei no final do dia” ou “começo amanhã” eram comuns na minha rotina, encontrando desculpas ao longo do tempo. Um ponto-chave para essa mudança é perceber que o compromisso consigo mesmo é tão, se não mais, importante do que com os clientes. Como consultora, entregava excelentes resultados a eles, mas ao priorizar minhas metas pessoais, a diferença foi significativa em ambos os lados.

Quarto passo : entenda que a Síndrome do Impostor não está ligada à falta de competência, mas sim a um efeito colateral desta. A psicologia nos fornece um exemplo interessante, o “Efeito Dunning-Kruger”, um viés cognitivo que revela que, à medida que adquirimos conhecimento e competência em uma área, a insegurança costuma aumentar. Assim, o ponto crítico para quem enfrenta a Síndrome do Impostor é durante o desenvolvimento da competência, quando, mesmo estudando e praticando, a dúvida persiste. Lembre-se de que, ao atingir um nível avançado, é comum subestimar as próprias habilidades. A chave é compreender que quanto mais se sabe, mais surgem questionamentos, sendo um efeito natural do aprimoramento. A jornada de aprendizado é contínua, e ninguém é obrigado a saber de tudo.

Quinto passo : o método de ignorar dicas e opiniões, mesmo bem-intencionadas, por um período de três semanas não é uma escolha aleatória; corresponde ao tempo estimado para adquirir uma nova habilidade. Durante esse intervalo, treine a si mesma para rejeitar essas opiniões, mantendo a constante sensação de perfeição no que está realizando. Ao ganhar confiança, essas sugestões passam a ser recebidas de maneira positiva, não sendo mais incômodas ou gerando dúvidas.

