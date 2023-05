Simaria senta no chão, exibe curvas na frente do espelho e abusa da transparência

A cantora Simaria Mendes começou a madrugada desta quinta-feira (25) esquentando o clima no Instagram e deixou os fãs completamente apaixonados ao publicar uma sequência de selfies noturnas de tirar o fôlego!

Ainda usando seu look chamativo da “São Paulo Fashion Week“, a cantora mostrou sua versão mais “desmontada” e aproveitou a produção para sensualizar em cliques ousados na frente do espelho. “Onde a gente e a natureza feliz, vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão”, refletiu a musa, usando um trecho de Caetano Veloso na legenda.

“Deve estar até cansada de ser tão linda assim, né?”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “A Simaria é tão bonita que deveria até ser um elogio”, exaltou outro fã da musa na ocasião. “Acho que essa é minha produção favorita até agora, nunca erra”, disparou uma internauta.

Simaria usa saia com fenda em novo look

A cantora Simaria (40) elevou a temperatura das redes sociais há poucos dias ao mostrar seu estilo em fotos do look do dia. A estrela caprichou na escolha do conjunto para curtir um dia ensolarado.

Nas imagens, a musa usou um conjunto de top e saia na cor bege. O modelito destacou o decote sensual dela, a cinturinha fina e ainda contou com uma fenda poderosa na perna torneada.