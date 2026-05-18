Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 18/05/2026

O taurino é, acima de tudo, um amante dos prazeres. Seu ideal de felicidade consiste em comer bem, usar roupas luxuosas e viajar com conforto. Mas, quando não pode gozar de benefícios tão dispendiosos, ele se contenta com programas mais simples e igualmente agradáveis. A amizade para eles, como o amor, tende a crescer aos poucos.

Quem nasceu hoje

Conseguirá demonstrar suas ideias com extrema clareza, pois sabe como poucos usar as palavras. Profissional, fará atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os nativos de Gêmeos ficam no alerta até às 22h47, e os astros aconselham rotina no trabalho. Adie todo tipo de negociação. Não gaste fora do orçamento. Desfaça mal entendido com as pessoas à sua volta. Amor com distanciamento e ciúmes.

Áries – Você caminha por uma fase positiva, com possibilidades de iniciar trabalhos, parcerias e resolver seus negócios. Poderá contar com pessoas do seu convívio. O amor reina em seu coração. Finanças em alta. C. 341 M. 2497

Touro – Hoje Mercúrio sai do seu signo e, passa a influenciar sua segunda casa. É o período para acertar os negócios, abrir espaço para novos trabalhos e conquistar a estabilidade financeira. Amor embalado. C. 663 M.0635

Gêmeos – A fase astral indica a presença de Mercúrio, planeta regente no seu signo. Começará a resolver os problemas existentes no trabalho, negócios e no relacionamento familiar. Hoje você fica no alerta até às 22h47. C. 096 M. 3160

Câncer – Período que deve usar sua intuição e ter paciência com desgastes no seu lar. A influência indica problemas profissionais. Vá com calma e, não tome decisões financeiras precipitadas. Seu alerta inicia às 22h47. C. 501 M. 9541

Leão – Fase positiva para acertar problemas nos negócios. Em alta compras, parcerias e apoio dos que estão ao seu lado. Procure ser rápido nas decisões financeiras. Terá um bom dia com seu amor e a família. C. 218 M. 1856

Virgem – Fase que esta irrequieto e com vontade de sair para negócios, compras e buscar apoio profissional. Período agradável com a família. Positivo decisões de parceria. Conte com Peixes. Surpresas no amor. C. 723 M. 4970

Libra – Você esta um tanto tenso com as situações da família. Aceite apoio de Aquário e Touro. O trabalho esta exigente, não crie problemas com colegas, superiores ou sócios. Não misture negócios com a vida afetiva. C. 141 M. 5084

Escorpião – Período que poderá contar com apoio na vida familiar. O trabalho vem com mudanças. Vênus atrai melhores condições financeiras. Seja mais atencioso no lar, alguns problemas com Câncer. Amor suave. C. 974 M. 1825

Sagitário – Neste dia você recebe apoio na vida profissional. O clima financeiro tende a melhorar, pode sair para compra, negócios e viagens. Mercúrio no seu signo oposto é sinal de ajuda de parentes e seu amor. C. 456 M. 7374

Capricórnio – Período para resolver o setor profissional. Terá facilidade para acertar as finanças. Negócios promissores, com chances de aumentar os ganhos. Dê apoio a parentes de Câncer. Amor com paixão. C. 882 M. 6209

Aquário – Dia que deve dar mais apoio à família e resolver os problemas existentes. Positivo para compras para o lar e acertos de convivência com parentes de Touro e Libra. Seu amor traz carinhos e paixão. C. 638 M. 5712

Peixes – Apoio total em sua vida profissional, pode contar com a vitória nos negócios. Terá maior incentivo aos novos movimentos de parceria ou comércio. Prepare-se para ganhar mais dinheiro. Amor protetor. C. 225 M. 3139

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