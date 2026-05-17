Bilionário que “não quer morrer” afirma ter o sêmen mais puro do mundo

Segundo o biohacker Bryan Johnson, ao contrário de “100% dos homens”, seu sêmen é totalmente livre de microplásticos

Bryan Johnson, empresário norte-americano conhecido por buscar a “juventude eterna”, alegou ser o orgulhoso dono do sêmen mais puro do mundo. O biohacker, de 48 anos, comentou sobre o assunto no X, em resposta a um discurso na Casa Branca proferido pelo Secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy.

Segundo Kennedy, o país está passando por uma “crise” na contagem de espermatozoides. Bryan concordou com o político e disse que, embora “100% dos homens tenham microplásticos no sêmen”, ele conseguiu reduzir a presença dessas partículas e se tornar, segundo ele, livre de plástico.

“Tenho trabalhado para melhorar meus marcadores de fertilidade nos últimos dois anos. Eles são excelentes para alguém na faixa dos 20 anos (tenho 48)”, escreveu na postagem. “A Organização Mundial da Saúde considera uma contagem de bactérias móveis acima de 42 milhões como normal, a minha é de 411 milhões, quase 10 vezes maior.”

Ainda de acordo com o bilionário, a concentração de espermatozoides considerada normal é de 16 milhões por mililitro, enquanto a dele seria de 212 milhões por mililitro. “Esses marcadores de fertilidade, os melhores que já avaliei, coincidiram com o primeiro resultado de um teste em humanos, que mostrou zero microplásticos no meu sêmen.”

As afirmações de Bryan Johnson sobre seu próprio sêmen não foram verificadas de forma independente. Além disso, ainda não há consenso se são os microplásticos que estão causando uma crise de infertilidade.

His claim is correct. We have a fertility crisis. > 62% sperm count drop globally 1973 – 2018

> 23% drop in just 16 years

> rate of decline accelerating

> dropping 2.64% per year since 2000 I explain below how to improve yours. I've been working on improving my fertility… pic.twitter.com/WEErcrfY32 — Bryan Johnson (@bryan_johnson) May 12, 2026

“Métodos” para obter sêmen livre de plástico

Ao comentar sobre o caso, o biohacker deu algumas dicas sobre seus métodos para obter sêmen livre de plástico.

“Dormir de 7 a 9 horas por noite, manter horários regulares para dormir e acordar, evitar álcool, tabaco e cannabis, reduzir o consumo de alimentos processados, açúcares adicionados e gorduras saturadas em excesso, seguir uma dieta anti-inflamatória e antioxidante e controlar o estresse e os níveis de cortisol”.

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