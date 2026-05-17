Connect with us

Variedades

Gemer ajuda a atingir o orgasmo? Entenda a relação entre som e prazer

Published

21 horas ago

on

Foto | Getty Images

Fatores físicos e psicológicos explicam o fato de algumas pessoas sentirem mais prazer ao gemer durante o sexo

Gemer durante o sexo é algo natural e, em alguns casos, também performático. Tem gente que faz sons mais altos, enquanto outras pessoas soltam apenas murmúrios. Isso acontece porque o corpo está reagindo ao prazer e à excitação do momento. Em alguns casos, vocalizar pode até ajudar a atingir o orgasmo.

A terapeuta sexual Thaís Plaza explica que o som, por si só, não causa o orgasmo diretamente. Mas quando há vocalização (abrir a boca, relaxar e respirar de forma mais livre), o corpo tende a entrar em um estado maior de entrega, e, consequentemente, excitação.

“Até dentro das próprias abordagens tântricas, existe a ideia de que prender sons e movimentos pode aumentar a tensão e o controle do corpo. Quando a pessoa abre a boca, relaxa, vocaliza e respira livremente, ela permite que o corpo se expresse com mais soltura, inclusive com relaxamento do assoalho pélvico”, afirma a profissional.

Para a terapeuta, essa conexão é importante porque muitas pessoas têm dificuldade de atingir o orgasmo justamente por insegurança emocional, bloqueios corporais ou pela dificuldade de se desconectar da mente durante o sexo.

“Quando a pessoa consegue sentir segurança emocional, presença e permissão para que o corpo sinta e se expresse da forma como deseja, o som pode funcionar como uma ponte entre mente e corpo, ajudando no orgasmo”, completa a embaixadora do app de relacionamento Gleeden no Brasil.

Por que algumas pessoas sentem mais prazer ao gemer?

Segundo Thaís Plaza, existem explicações físicas e psicológicas para o fato de algumas pessoas sentirem mais prazer ao gemer durante o sexo. Do ponto de vista físico, vocalizar pode alterar o padrão respiratório.

A respiração influencia diretamente na excitação e também na oxigenação do corpo. Quanto mais relaxada a pessoa está, mais o corpo tende a entrar em um estado espontâneo de prazer, conexão e presença, ficando menos rígido e tenso”, afirma.

Já no aspecto psicológico, o gemido também pode funcionar como um tipo de comunicação entre as pessoas envolvidas. Segundo Thaís, em uma relação sexual silenciosa, muitas vezes não há clareza sobre o nível de conexão ou prazer.

Quando existe o gemido, há uma demonstração de prazer. Isso faz com que a pessoa se sinta mais entregue e, ao mesmo tempo, oferece à outra um feedback positivo, fortalecendo a conexão erótica do casal.”

Dicas para se expressar durante o sexo

Se você tem vergonha de gemer durante o sexo, a terapeuta sexual Thaís Plaza lista algumas dicas para lidar com essa dificuldade.

O primeiro passo é prestar atenção à respiração.

“Muitas pessoas acabam prendendo o ar e, sem perceber, também travam a boca e o corpo. Respirar, soltar o ar pela boca e fazer inspirações mais profundas ajuda o corpo a relaxar e facilita a espontaneidade dos sons”, orienta.

Outra dica é abandonar a ideia de que existe uma performance ideal. “É importante tirar essa noção de que a expressão precisa parecer com a dos filmes, como se os sons tivessem que ser bonitos ou sensuais. O ideal é permitir que seja natural. Tem gente que solta sons mais intensos, outras fazem ruídos mais suaves”, diz Thaíza.

A terapeuta também sugere começar aos poucos. Em vez de tentar vocalizar de forma intensa logo de início, a recomendação é experimentar sons mais leves, como suspiros e pequenas vocalizações.

Ela acrescenta que práticas como yoga, dança e exercícios de respiração também podem ajudar a ampliar a conexão com o próprio corpo.

“Tudo isso pode contribuir diretamente para a liberdade sexual. Permitir ser quem você é e se conectar com essas sensações é uma das maiores chaves do prazer. Isso pode ajudar não só no orgasmo, mas em uma vivência sexual mais livre e espontânea.”

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos  WhatsApp e Telegram!

 

 

Comente Abaixo
Related Topics:
Horóscopo3 horas ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 18/05/2026

O taurino é, acima de tudo, um amante dos prazeres. Seu ideal de felicidade consiste em comer bem, usar roupas...
Variedades21 horas ago

Gemer ajuda a atingir o orgasmo? Entenda a relação entre som e prazer

Fatores físicos e psicológicos explicam o fato de algumas pessoas sentirem mais prazer ao gemer durante o sexo Gemer durante...
Variedades21 horas ago

Bilionário que “não quer morrer” afirma ter o sêmen mais puro do mundo

Segundo o biohacker Bryan Johnson, ao contrário de “100% dos homens”, seu sêmen é totalmente livre de microplásticos Bryan Johnson, empresário...
Variedades21 horas ago

Fitsexuais | Tendência mistura corpo fitness e sexualidade; entenda

“Fitsexuais” buscam em corpos esculpidos novos padrões de atração, transformando o “shape” em requisito para o prazer O ambiente das...
Variedades21 horas ago

Ex-rabino deixa igreja para comandar “império da pornografia”

Solomon Friedman trocou a vida religiosa pelos bastidores do Pornhub; pelo envolvimento com pornografia, enfrenta críticas nas redes Durante anos, Solomon...
Nacional1 dia ago

Mega-Sena | Prêmio acumula e próximo sorteio vai pagar R$ 300 milhões

Veja os números sorteados: 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30. Quina teve 136 apostas ganhadoras;...
Horóscopo1 dia ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 17/05/2026

Os nativos de Touro quando se consideram ofendidos podem explodir em acessos de cólera verdadeiramente assustadores, e são capazes de...
Versão Impressa2 meses ago

FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 meses ago

FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus2 dias ago

São Mateus reúne lideranças e reforça protagonismo político do Norte capixaba

Evento contou com a presença de Ricardo Ferraço, prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil São Mateus foi palco, nesta...
São Mateus2 dias ago

Governo do Estado anuncia investimentos e entrega obras em São Mateus

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, esteve, nesta sexta-feira (15), em São Mateus, onde assinou convênios para obras de macrodrenagem,...
São Mateus3 dias ago

VÍDEO | Comerciante mata homem após assalto em São Mateus

Suspeito havia acabado de roubar o estabelecimento; dono da loja foi autuado em flagrante por homicídio Um vídeo mostra o...

Regional

Regional6 dias ago

Travessia da Balsa Cricaré volta a funcionar no Norte do ES

A travessia da Balsa Cricaré, que liga Guriri, em São Mateus, a Conceição da Barra, voltou a operar no Norte...
Regional7 dias ago

Caminhão com botijões de gás pega fogo na BR 101 no Norte do ES

Um caminhão carregado com botijões de gás de cozinha pegou fogo na tarde desta segunda-feira (11) na BR 101, na...
Regional7 dias ago

Criança de 5 anos morre afogada em represa de fazenda no ES

Joaquim Pereira Fernandes chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Afogamento ocorreu na tarde deste domingo (10) na localidade de...

Estadual

Estadual7 dias ago

Frente fria derruba temperaturas e muda o tempo no ES no início da semana

A passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste deve provocar mudanças significativas no tempo no Espírito Santo ao...
Estadual7 dias ago

Samu abre concurso público no ES com salários de até R$ 13 mil

Seleção do Samu oferece vagas para níveis médio e superior, com plantões em escala 12×36 O Serviço de Atendimento Móvel de...
Estadual1 semana ago

Primeira onda de frio de 2026 provoca queda nas temperaturas e chuva no Espírito Santo

A primeira onda de frio de 2026 começa a atingir o Espírito Santo entre esta segunda-feira (11) e terça-feira (12),...

Nacional

Nacional4 dias ago

Tragédia de Mariana | Samarco reabre programa de indenização para vítimas

A mineradora Samarco anunciou a reabertura do Programa Indenizatório Definitivo (PID), destinado às vítimas da tragédia de Mariana, em Minas...
Nacional6 dias ago

Mega-Sena | Sorteios serão suspensos até concurso de 30 anos. Entenda

Sorteios da Mega-Sena serão suspensos por uma semana. Loteria volta com concurso especial de 30 anos, onde prêmio principal não...
Nacional7 dias ago

Vídeo mostra briga entre mulheres em frente a loja de conveniência

Uma briga entre duas mulheres chamou a atenção de clientes e funcionários de um posto de combustíveis após vídeos da...

Policial

Policial4 semanas ago

BR-101  | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari

Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Policial1 mês ago

Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo

Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Policial1 mês ago

Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia

Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento1 semana ago

Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes

A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Entretenimento1 semana ago

Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”

A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Entretenimento2 semanas ago

Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores

A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...

POLÍTICA

Política1 mês ago

Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação

Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Política1 mês ago

Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação

Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Política1 mês ago

Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais

A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...

Esportes

Esportes2 semanas ago

Corinthians perde para o Mirassol e se complica no Brasileirão

A derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo (03.05), marcou o primeiro tropeço do Corinthians sob o...
Esportes2 semanas ago

Flamengo e Vasco empatam com gol nos acréscimos em clássico eletrizante

Flamengo e Vasco protagonizaram um clássico intenso e cheio de reviravoltas, encerrado com empate em 2 a 2 na tarde...
Esportes2 semanas ago

Inter vence o Fluminense no Beira-Rio e se afasta do Z4 do Brasileirão

O Sport Club Internacional conquistou uma vitória crucial na noite deste domingo ao bater o Fluminense Football Club por 2...

Mais Lidas da Semana