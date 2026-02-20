Ex-participante do Ídolos é preso suspeito de matar esposa

Caleb Flynn, que participou do programa Ídolos nos EUA, foi detido em Ohio após a polícia encontrar o corpo da mulher na casa do casal

Caleb Flynn, ex-participante do American Idol, foi preso nessa quinta-feira (19/2) pelo Departamento de Polícia de Tipp City, em Ohio, nos Estados Unidos. Ele é investigado pelo assassinato da própria esposa, Ashley.

Segundo o site norte-americano TMZ, policiais encontraram o corpo da vítima dentro da residência do casal após atenderem a uma denúncia de arrombamento. Flynn foi detido sob suspeita de homicídio, agressão e adulteração de provas, conforme registros oficiais.

De acordo com as autoridades, Caleb teria atirado contra Ashley, de 37 anos, com uma pistola semiautomática calibre 9 mm e, em seguida, forjado a cena do crime para despistar os investigadores.

Em 2013, Flynn participou da 12ª temporada de American Idol, mas não avançou após a audição. Durante a breve passagem pelo programa, falou sobre o amor pela música e pela esposa.

