Dupla suspeita de violentar vendedora é detida em São Mateus

Um homem e uma mulher, suspeitos de envolvimento no caso de violência física e sexual sofrido por uma vendedora, de 32 anos, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no dia 16 de março, foram detidos no município na madrugada desta quinta-feira (3). A ação ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Civil, Militar e Penal para cumprimentos de mandados de prisão e de busca e apreensão. A dupla foi encaminhada para a delegacia da cidade.

Segundo a Polícia Civil, oj como crimes de tentativa de homicídio qualificado e estupro. No momento, não foram dados mais detalhes sobre a participação dos suspeitos e a motivação. A vítima foi encontrada pela PM em um lote baldio de Guriri, de madrugada, com o crânio esmagado e à beira da morte. Além do espancamento, foram encontrados indícios de violência sexual.

Familiares relataram para a reportagem que a mulher trabalha em um quiosque da praia e tem um casal de filhos, com idades entre 1 e 5 anos. Devido aos ferimentos, ela foi internada em um leito de UTI do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Segundo um irmão da vendedora, ela teve os aparelhos de respiração retirados, abriu os olhos e demonstrou reações. Agora, está realizando os procedimentos para ir para a enfermaria na próxima semana.