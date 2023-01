Erika Schneider exibe bumbum sarado em passeio de barco com bíquini minúsculo

A ex-participante de A Fazenda 13 colocou suas curvas para jogo durante passeio de barco

Erika Schneider, ex-participante de A Fazenda 13, colocou suas curvas definidas para jogo durante passeio de barco por Fernando de Noronha nesta sexta-feira (6). No Instagram, a gata fez questão de compartilhar registros do momento de lazer.

+

A famosa posou toda plena para as lentes do fotógrafo Iaponã, mais conhecido como Neuronha. Seu look ficou por conta de um biquíni preto, que apesar de básico, evidenciou ainda mais suas curvas poderosas e o bumbum sarado.

A musa também complementou o visual com um boné estiloso e óculos de sol. Além de esbanjar muito estilo, beleza e boa forma, Erika Schneider ainda chamou atenção com as marquinhas sensuais evidentes em sua pele bronzeada.

+

“Dia de barco”, escreveu a loira na legenda da publicação que já recebeu mais de 43 mil curtidas. Por lá, fãs e amigos da ex-dançarina do Faustão também fizeram questão de deixar muitos elogios para ela. “Gostosa”, disparou Gabi Martins. “Linda”, elogiou Luana Targino. “Deusa”, comentou Gizelly Bicalho.