Confira oito coisas que podem fazer o homem brochar no sexo

Muitas coisas podem afetar a sua capacidade de alcançar uma ereção

1 – Antidepressivos

Os antidepressivos são alguns dos maiores culpados da disfunção erétil. Alguns antidepressivos – como Prozac, Paxil e Lexapro – podem diminuir a libido e realmente atrasar a ejaculação. Isso está escrito nos folhetos informativos do paciente que acompanham essas prescrições. No entanto, o fato de que esses medicamentos retardam a ejaculação também os torna uma opção de tratamento eficaz para homens que sofrem de ejaculação precoce. E por fim, vale ressaltar: não abra mão de um antidepressivo apenas porque ele causa disfunção erétil.

2 – Cigarros

Cigarro danifica os vasos sanguíneos e reduz o fluxo sanguíneo para o tecido peniano. Quando restrito, o sangue flui para os órgãos mais vitais primeiro, tornando o pênis um dos últimos órgãos a receber sangue – mesmo durante o sexo. Este efeito colateral não é específico de gênero: o uso regular do tabaco afeta a função sexual em mulheres também.

3 – Medicamento para a pressão arterial

Os medicamentos para pressão arterial diminuem o fluxo sanguíneo no pênis, o que pode exacerbar os efeitos dos vasos sanguíneos que já foram danificados pela pressão arterial elevada. Vários estudos indicam que os medicamentos para a pressão arterial podem causar disfunção erétil, mas alguns medicamentos para a pressão arterial são “piores” que outros. A ciência não explica por que as pílulas de água são as piores, mas estudos mostram que a função sexual melhora nos pacientes que tomam pílulas de água depois de perderem peso.

4 – Estatinas

Alguns estudos mais antigos sugerem que as estatinas podem diminuir o desejo sexual, reduzindo a produção do próprio colesterol do corpo, o precursor comum dos hormônios sexuais, incluindo a testosterona. Diminuir os níveis de colesterol melhora a circulação geral no corpo e aumenta o fluxo sanguíneo para o pênis. Para quem não sabe, as estatinas são medicamentos usados no tratamento da hipercolesterolemia e na prevenção da aterosclerose.

5 – Anti-Histamínicos

Os anti-histamínicos como um todo diminuem o fluxo sanguíneo para o pênis e são bem conhecidos por causar disfunção erétil. Se você não estiver familiarizado com o termo, a gente resume: os anti-histamínicos, também conhecidos como antialérgicos, são remédios utilizados para tratar reações alérgicas, como urticária, rinite alergia ou conjuntivite, por exemplo, reduzindo os sintomas de coceira, inchaço, vermelhidão ou corrimento nasal.

6 – Drogas Recreacionais

Qualquer substância ilegal pode ter um impacto na sua ereção. No entanto, um estudo mais recente sugere que a maconha pode ter o efeito oposto e realmente melhorar a função sexual em algumas pessoas.

7 – Álcool

Como outras substâncias recreativas, o álcool pode atrapalhar a capacidade do cérebro de responder ao estímulo sexual, mas também possui alguns riscos adicionais associados ao uso a longo prazo. As pessoas que bebem muito por longos períodos colocam o fígado em risco, o que pode precipitar uma cascata de problemas de saúde, incluindo a disfunção erétil, diminuindo os níveis de testosterona.

8 – Soja

A soja contém vários produtos químicos que são estruturalmente semelhantes ao estrogênio, o que diminui a libido. Também é possível que os compostos similares ao estrogênio encontrados na soja também possam reduzir a atividade sexual no cérebro. É bom maneirar se você estiver exagerando na quantidade diária.

(*Meio Norte)