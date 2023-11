Cannabis medicinal pode aliviar sintomas da menopausa. Entenda

Mulheres em menopausa podem encontrar na cannabis medicinal uma solução para reduzir sintomas e desconforto

A menopausa é uma fase inevitável e repleta de desafios para a maioria das mulheres. Durante o climatério, diversos sintomas afetam a qualidade de vida e o bem-estar. Isso leva as pacientes a buscarem diferentes alternativas para lidar com o desconforto. Nesse contexto, a cannabis medicinal pode ser uma eficiente forma de promover equilíbrio para o organismo.

O presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide (APMC), Flavio Geraldes Alves, que também é consultor médico da NuNature Labs, lembra que os fatores que mais geram incômodo na mulher em climatério são as flutuações hormonais, a atrofia vaginal (que pode levar a incômodo e coceiras na relação sexual), as dores musculoesqueléticas (como a osteoporose) e os problemas urinários, como escapes e infecções de urina de repetição.

Como a cannabis medicinal pode aliviar sintomas da menopausa?

De acordo com Flavio, a cannabis pode aliviar esses sintomas de diversas maneiras. “Por exemplo, o canabidiol (CBD), um dos principais compostos da planta, tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Isso pode ajudar ajudar a reduzir dores e desconfortos associados à menopausa”, explica o médico.

Além disso, o CBD também pode ajudar a regular os níveis de hormônios, o que alivia as flutuações hormonais e os sintomas associados.

O especialista explica que o canabidiol age no corpo por meio do sistema endocanabinoide, presente em todos os mamíferos. “O CBD interage com os receptores desse sistema, que estão envolvidos em uma série de funções, incluindo a regulação da dor, do humor e do sono”, afirma.