FreePik – 5 maneiras divertidas de incluir a natureza no dia a dia das crianças

Crianças que com frequência tem contato com areia, grama, árvores, flores e outros elementos da natureza desenvolvem o gosto pela aventura e aprimoram diversas habilidades proporcionadas pelo brincar ao ar livre. De acordo com o estudo Child’s Play: Examining the Association Between Time Spent Paying and Child Mental Health, da Universidade de Exeter, do Reino Unido, aquelas que passam mais tempo se divertindo na natureza têm menos problemas de ansiedade e depressão, ou seja, melhor saúde mental.

“O contato com a natureza proporciona uma variedade de estímulos sensoriais e oportunidades de aprendizado, pois ela oferece um ambiente rico em cores, texturas, cheiros e sons, aguçando os sentidos das crianças de maneira única”, explica Junior Cadima, mestre em Educação e especialista em desenvolvimento infantil. “Também promove a curiosidade, criatividade, imaginação e exploração, contribuindo para o desenvolvimento da motricidade, cognição, interação social e reconhecimento das emoções’, completa.

Celebrado no dia 28 de maio no Brasil e em outros 40 países, o Dia Mundial do Brincar tem como principal objetivo reforçar o quanto a atividade lúdica, além de ser um direito, é uma maneira de aprimorar aspectos para o bem-estar da criança e sua convivência em sociedade. Este ano o tema é ‘a natureza no brincar’, importante principalmente na primeira infância, fase que vai de zero a seis anos.

“Se divertir ao ar livre permite que meninos e meninas experimentem movimentos, equilíbrio, coordenação motora e fortalecimento muscular. Eles podem se apropriar dos elementos naturais, como plantas, animais, água e solo e estabelecer conexão e respeito pelo mundo natural”, esclarece o pedagogo.

Estimulando o contato com a natureza dentro de casa

Brincadeiras realizadas dentro de casa, geralmente, envolvem propostas mais estruturadas e limitadas pelo espaço físico enquanto aquelas realizadas ao ar livre permitem que a criança explore um ambiente mais amplo. “Ela tem mais liberdade de movimento e de interação com elementos naturais, como perceber o vento, a luz do sol, o solo e a vegetação. Vale destacar que brincar na natureza proporciona a sensação de liberdade, fundamental para o estímulo da imaginação e criatividade”, reforça o especialista.

Pais e cuidadores podem e devem promover o contato entre criança e natureza dentro de casa. “Uma possibilidade é incluir elementos naturais, como plantas e flores, na decoração do ambiente, proporcionando contato visual e cuidado com a natureza”, orienta. “Espaços sensoriais com materiais naturais, entre eles areia, pedras, conchas, água e folhas, são ótimos para exploração e atividades artísticas usando objetos recicláveis estimulam a consciência ambiental”, sugere Junior.

5 maneiras divertidas de incluir a natureza no dia a dia das crianças

Incorporar a natureza na rotina das crianças é simples e fácil. “Cada atividade deve oferecer experiências práticas e interativas com a natureza, permitindo que as crianças explorem, descubram e se conectem com o mundo natural”, argumenta o pedagogo. Confira algumas delas:

Exploração em um jardim ou parque : É importante ensiná-las e incentivá-las a observar diferentes plantas, flores e insetos, coletar folhas, galhos e pedras e aprender sobre o ciclo de vida das plantas. “Essa atividade estimula a curiosidade, a descoberta e a conexão com o mundo natural”, reforça.

Piquenique ao ar livre : As crianças podem ajudar a preparar os lanches saudáveis, brincar na grama, correr, pular e interagir com a natureza enquanto desfrutam da refeição. “Isso promove o contato direto com o ambiente natural, além de estimular a atividade física e a interação social”, compartilha Junior.

Caça ao tesouro natural : Crie uma caça ao tesouro com itens encontrados na natureza, como folhas, flores, pedras e sementes. “As crianças terão que buscar e identificar cada item, estimulando a observação, as sensações, a concentração e o desenvolvimento cognitivo”, salienta.

Hortinha caseira : Reserve um espaço em casa ou no apartamento para criar uma horta. As crianças podem ajudar a plantar e cultivar ervas, vegetais ou flores e aprenderão sobre o ciclo de vida das plantas, responsabilidade e nutrição. “Esse tipo de proposta também ajuda a fortalecer a conexão com a natureza, a sustentabilidade e a paciência, pois a criança terá que esperar o tempo e regar para o crescimento das plantas”, indica o especialista.

Observação de pássaros : Coloque frutas e água para os pássaros em seu quintal ou janela de casa. “As crianças podem observar diferentes espécies de pássaros, identificá-los e registrar suas observações em um diário. Essa atividade incentiva a observação atenta, a paciência e o amor pelos animais”, finaliza Junior.