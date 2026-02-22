Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES

Um homem de 56 anos teve a perna amputada após sofrer um grave acidente ao manusear uma roçadeira no município de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (20).

De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a vítima precisou ser socorrida por helicóptero devido à gravidade dos ferimentos.

Ainda segundo o Notaer, o paciente deu entrada no hospital de Ecoporanga por volta das 16h30. Ele foi atendido por uma equipe especializada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou a estabilização e preparou o homem para o transporte aeromédico.

A vítima foi encaminhada e entregue à equipe do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente.

