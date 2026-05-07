Homem condenado injustamente à prisão perpétua por ‘assassinato satânico’ ganha indenização de R$ 120 milhões

Condenação em 1995 de Jeffrey Clark pela morte da namorada de amigo foi revertida em 2016

Em 1995, Jeffrey Clark, juntamente com um amigo, Keith Hardin, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Rhonda Sue Warford, que tinha 19 anos. Ela era namorada de Keith. A morte foi chamada de “assassinato satânico” pela natureza do crime, ocorrido em Louisville (Kentucky, EUA).

Jeffrey sustentava a sua inocência e acusava policiais e um ex-legista de conspirarem para mantê-lo preso injustamente por 22 anos e meio. Até que ele, de fato, foi inocentado. Na quarta-feira (6/5), o ex-detento recebeu uma indenização de US$ 24,35 milhões (cerca de R$ 120 milhões) por ter sido injustamente condenado.

“Finalmente sinto que posso acordar de um pesadelo de 34 anos”, declarou ele após a vitória no processo civil.

O crime Rhonda foi encontrada morta num campo, coberta de ferimentos de faca, após sair de sua casa em Louisville pouco depois da meia-noite de 2 de abril de 1992.

A investigação policial se concentrou em Keith e Jeffrey – que tinham apenas 21 anos na época – depois que a mãe da vítima alegou ter amigos ligados ao satanismo, de acordo com o Innocence Project, uma entidade que busca correções judiciais nos EUA.