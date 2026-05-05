Nova frente fria deve trazer chuva e queda de temperatura para o ES

Uma nova frente fria deve provocar mudanças no tempo no Espírito Santo a partir da próxima segunda-feira (11). O sistema, que começa a se formar entre quarta (06) e quinta-feira (07) no Centro-Norte da Argentina, Paraguai e Uruguai, pode trazer chuva forte e queda acentuada de temperatura ao Estado.

Segundo a Climatempo, a massa de ar frio de origem polar associada à frente fria avança com intensidade sobre o Brasil ao longo do fim de semana (09 e 10), atingindo inicialmente as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Formação e avanço da frente fria

A previsão indica que, na quarta-feira (06), haverá intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica na Argentina. Enquanto isso, grande parte do Brasil segue sob calor acima da média para esta época do ano.

Na quinta-feira (07), a frente fria já estará formada entre países vizinhos e o Sul do Brasil, mas o tempo seco ainda predomina no Sudeste e no Centro-Oeste.

A mudança mais significativa ocorre na sexta-feira (08), quando o contraste entre o ar quente e seco e a chegada do sistema favorece a formação de temporais em diversas regiões do país.

Chegada ao Espírito Santo

Apesar do avanço rápido pelo território brasileiro, a chuva associada à frente fria deve atingir o Espírito Santo apenas na segunda-feira (11), alcançando também o Leste de Minas Gerais.

Na capital Vitória, a previsão indica temperaturas entre 23°C e 26°C, com alta umidade do ar, em torno de 91%.

Previsão para os próximos dias

De acordo com o Incaper, nos próximos dias ainda podem ocorrer chuvas rápidas na Região Nordeste do Estado, influenciadas pela umidade trazida pelos ventos costeiros.

Já na Grande Vitória, a tendência é de poucas nuvens e manutenção do calor, sem previsão de chuva até a chegada da frente fria.

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