Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e do Brasil.

O prefeito de São Mateus, Marcus Batista (PODE), reuniu a imprensa na manhã desta segunda-feira (23) para apresentar o balanço oficial das ações realizadas no Balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O encontro destacou números de público, segurança, turismo e impacto econômico.

“O maior balneário de águas mornas do Espírito Santo é uma realidade. Hoje temos condições de fazer grandes eventos com segurança e estrutura”, concluiu.

Segundo o prefeito, o período festivo, ocorrido entre 31 de dezembro e 17 de fevereiro, foi marcado por organização, grande participação popular e fortalecimento da economia local. Marcus também parabenizou todas as secretarias e equipes envolvidas.

Embora o número oficial de trabalhadores e prestadores de serviço envolvidos ainda não tenha sido consolidado, comerciantes e profissionais relataram recorde de vendas, considerado o melhor dos últimos anos em Guriri.

O prefeito avaliou a temporada como um sucesso.

“Temos uma grande indústria que é o turismo, e ela não passa só pela praia. Realizamos, por exemplo, um evento de futevôlei com atletas de fora do Brasil, gerando renda para a população e divulgando nossas potencialidades”, afirmou.

Segundo Batista, a Secretaria Municipal de Turismo investiu cerca de R$ 10 milhões, além das ações operacionais.

“O foco agora é manter esse nível, melhorar nossos pontos fracos e fortalecer o que deu certo. Esperamos que em 2027 o público seja ainda maior”, projetou.

O prefeito também destacou que os próprios artistas contribuíram para a divulgação do balneário e que a meta da administração é tornar Guriri um destino viável durante todo o ano.

“Estamos trabalhando para que Guriri se sustente o ano inteiro. Temos estrutura para receber turistas em todos os períodos e nos espelhamos em Porto Seguro, que mantém fluxo contínuo de visitantes”, disse.

Batista ressaltou ainda que o planejamento começou em julho do ano passado e foi acompanhado de medidas de austeridade na gestão.

Grande fluxo de turistas

O fluxo de visitantes entre o Réveillon, o mês de janeiro e o Carnaval levou uma multidão ao balneário.

Nas festas de fim de ano, passaram por Guriri cerca de 740 mil pessoas. No período carnavalesco, a média também se manteve acima de 740 mil.

Nos finais de semana e em eventos como o Luau de Guriri, feira de artesanato, entre outros, a participação popular variou entre 160 mil e 280 mil pessoas. Somando todo o período de quase dois meses, o público total estimado ultrapassa 2,4 milhões de pessoas, segundo o prefeito.

Impacto econômico expressivo

Segundo dados da Setur (Secretaria Estadual de Turismo), o gasto médio diário do turista (GMDI) no litoral norte do Espírito Santo foi de:

R$ 251,71 no Réveillon

R$ 214,50 entre janeiro e o Carnaval

Com isso, a circulação estimada na economia local ultrapassou R$ 553 milhões durante o período em todo o município.

Outro destaque apresentado pelo prefeito foi o aumento da arrecadação nominal do ISS:

Janeiro de 2025: R$ 5.386.407,00

Janeiro de 2026: R$ 7.457.465,25

O crescimento real foi de R$ 2.071.058,25, representando aumento próximo de 40%.

Estrutura e união institucional

Marcus Batista enfatizou a parceria entre a Prefeitura, todas as secretarias e a Câmara de Vereadores.

O presidente da Câmara, Wanderlei Segantini (MDB), reforçou o alinhamento entre os poderes para viabilizar os eventos e melhorias no balneário.

“Estamos juntos pelo bem de São Mateus”, afirmou.

Segurança foi destaque

Um dos principais pilares apontados pelas autoridades foi a segurança pública.

O subcomandante do 13º Batalhão, major Bergamin, parabenizou o planejamento das ações.

“Tivemos tudo bem planejado. Foi a melhor estrutura já vista em São Mateus”, afirmou.

Segundo o oficial, durante o período dos eventos foram registrados resultados expressivos, sem registro de mortes violentas nem mortes no trânsito. As ações com cães resultaram em apreensões de drogas e armas, e a atuação reforçada da cavalaria da Polícia Militar contribuiu para a redução dos índices.

Ele destacou ainda que, mesmo com o aumento do público, o número de furtos de celulares se manteve igual ao de 2024.

O capitão Davi Pedrosa, do Corpo de Bombeiros, elogiou a estrutura oferecida aos guarda-vidas e informou que o efetivo foi dobrado durante a temporada.

“Guarda-vidas e militares trabalharam com dedicação. Quem ganha com isso é a população e os turistas”, afirmou.

Obras de revitalização da orla

O prefeito destacou o avanço das obras estruturantes em Guriri. Segundo ele, a obra de macrodrenagem do Governo do Estado está em andamento e, dentro de cerca de 60 dias, será lançada a licitação da revitalização do Centro de Guriri, que ocorrerá em duas etapas.

A primeira fase contemplará a antiga Praça Wilson Gomes. Em seguida, será executada a revitalização de todo o Centro, incluindo a Praça Vinícius Milleri, cuja licitação deve ocorrer em março.

Batista explicou que o município também precisará executar uma obra de microdrenagem na região central, de responsabilidade da Prefeitura. A divisão em etapas, segundo ele, visa evitar impactos no Verão 2027.

