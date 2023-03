Aline Campos é filmada e sensualiza de fio-dental cavado com dança ousada: ‘Musa’

Aline Campos aproveitou um passeio de barco nesta segunda-feira (06) e não deixou de compartilhar os melhores momentos ao lado dos amigos ao publicar um vídeo em seu Instagram. A influenciadora fitness surpreendeu a galera e fez um baita sucesso com o momento descontraído.

Na ocasião, Aline foi flagrada com um biquíni azul de amarrações que evidenciou ainda mais o corpão de milhões da morena durante o passeio de lancha. A musa ainda mostrou o clima leve entre os amigos e fez uma reflexão sobre o momento de paz que está vivendo atualmente.

“E ainda dizem que dinheiro não traz felicidade, pois eu seria bem feliz num iate com a Verão”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Se eu tivesse esse corpo também iria andar só de biquíni o tempo todo”, disparou outra internauta, exaltando o shape escultural da musa. “Perfeição existe mesmo, afinal, olha pra esse monumento”, elogiou um terceiro.

Aline Campos fala sobre momento de paz entre os amigos e familiares: “Muito bom”

Pra refletir! Recentemente, na mesma publicação, a influenciadora Aline Campos comentou sobre o momento pacífico que está vivendo atualmente, mesmo após o fim da relação com o DJ Jesus Luz após cerca de sete meses de namoro.

“Paz. Sem ela não podemos ser totalmente conscientes de nossas escolhas e buscas. Muito bom ter pessoas ao redor que somam positivamente na nossa vibração, facilitando esse acesso à nossa paz interior! Eu escolho estar ao lado de pessoas que me elevam, me animam, me respeitam, me deixam ser quem sou”, iniciou a musa na legenda.

“Pessoas leves, cheias de defeitos (como eu), mas que buscam a evolução diariamente e que agem com o coração pra serem melhores a cada dia! Pessoas lindas e maravilhosas por dentro e, consequentemente, por fora! Amo vocês, nosso dia foi perfeito”, celebrou a eterna Verão na publicação.

