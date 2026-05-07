Vilarejo naturista enfrenta mudança de perfil e gera polêmica entre visitantes

Um dos destinos naturistas mais conhecidos do mundo, Cap d’Agde, no sul da França, tem passado por mudanças que vêm gerando debates entre frequentadores antigos e novos visitantes.

O local, que chega a receber até 40 mil turistas na alta temporada, sempre foi conhecido por atrair adeptos do naturismo — prática baseada na convivência social sem roupas, geralmente em ambientes familiares e organizados.

Mudança no perfil dos visitantes

Nos últimos anos, frequentadores relatam uma transformação no perfil do público. Segundo depoimentos publicados pela imprensa internacional, o vilarejo passou a receber mais visitantes ligados a um estilo de vida mais liberal.

Essa mudança teria alterado a dinâmica do local, criando uma divisão entre:

o público naturista tradicional

e novos visitantes com interesses diferentes

Convivência e conflitos

As diferenças entre os grupos começaram a gerar tensões ainda na década passada. Com o tempo, houve uma espécie de reorganização informal, com cada grupo ocupando áreas distintas da praia e do vilarejo.

Apesar disso, relatos apontam que situações consideradas inadequadas por parte dos visitantes mais antigos têm causado desconforto e surpresa.

Destino segue popular

Mesmo com as mudanças, Cap d’Agde continua sendo um dos destinos turísticos mais conhecidos da Europa nesse segmento, com:

hotéis

apartamentos para temporada

áreas de camping

comércio estruturado

A popularidade do local segue alta, embora o debate sobre regras de convivência e uso dos espaços continue entre visitantes e autoridades locais.

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