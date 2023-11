Negação do orgasmo: entenda o fetiche BDSM de não deixar o outro gozar

Já pensou em quase chegar ao orgasmo, mas não ter permissão para gozar? Entenda o fetiche do universo BDSM

Para muita gente, o ápice de prazer sentido no orgasmo é o grande objetivo do sexo. Contudo, há um fetiche que consiste exatamente no contrário: chegar perto do clímax, mas quase nunca (ou com pouca frequência), de fato, gozar. Trata-se da negação do orgasmo.

O fetiche é praticado por adeptos do BDSM e é um dos muitos possíveis em jogos de dominação e submissão. Nessa dinâmica, o dominador proíbe que o submisso atinja o orgasmo, mas o ajuda a quase chegar lá diversas vezes.

“Repetir isso algumas vezes faz o corpo se transformar num nervo gigante e pulsante de sensações; e seu orgasmo, se e quando você se permitir, será bem mais intenso e poderoso”, explica a sexóloga e terapeuta corporal Valeria Walfrido.

Apesar de ser muito parecido com o edging — no qual a parceria também para antes que a pessoa goze —, a diferença entre os dois é que, no edging, a pessoa vai ter um orgasmo naquela transa, mas o método é utilizado para aumentar o prazer e fazer o sexo durar mais.

Na negação do desejo, por sua vez, o dominador é quem decide quanto tempo o sub fica sem gozar, o que pode levar horas, dias e até semanas.

E você, tentaria esse fetiche?