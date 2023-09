Nutricionista que “montou” em homem sem calcinha desabafa: “Errei”

A nutricionista também menciona o desempenho ao imobilizar o rapaz dizendo que não é faixa preta no jiu-jítsu, mas tem faixa marrom no judô

Em um vídeo publicado no Instagram, na noite dessa quinta-feira (7/9), a nutricionista e modelo fitness Katiuska Glesse desabafou sobre fato ocorrido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Foz do Iguaçu (PR). Trajando vestido curto e sem calcinha, a profissional aparece na gravação montada em um homem e desferindo vários socos no rosto dele.

A briga foi registrada por testemunhas, e o vídeo viralizou nas redes sociais. No relato, a loira relata fazer uso de medicamentos. Afirma ainda que estava embriagada e admite ter errado.

“Infelizmente, tenho que me retratar, já que fui exposta nacionalmente. Me defendi e, infelizmente, estava alcoolizada e misturei remédio com bebida alcoólica. Venci um relacionamento tóxico e agora estou superando a morte de um dos meus buldogues. Todos erram e, infelizmente, eu errei”, explicou no vídeo de 49 minutos.

A nutricionista chega a dizer que leu comentários e esclareceu alguns pontos levantados por internautas: “O vestido era midi, até o joelho. Pela modelagem, foi feito para usar sem calcinha. Todos sabem que, quando se imobiliza alguém no chão, o vestido sobe”, pontuou.

Sobre as críticas de português referentes à sua fala no flagrante feito na UPA, a modelo explica que estava embriagada e conversando “enrolado”. “Fiz curso de direito, trabalhei no governo do Paraná e até na Polícia Civil. Não estou aqui querendo fama, isso eu já tive, já participei de reality”, desabafou.

No vídeo, Katiuska Glesse também menciona o desempenho ao imobilizar o rapaz. Ela disse que não é faixa preta no jiu-jítsu, “mas tem todas as modalidades do judô, faixa marrom”.

Quem é Katiuska?

A modelo já representou o estado de Alagoas ao concorrer ao título de Miss Bumbum, chegando a ser finalista no concurso. Ex-atleta de fisiculturismo, ela foi campeã de uma série de competições nacionais de regionais da modalidade em 2014.

No mesmo ano, teve de interromper a trajetória no esporte após sofrer lesões gravíssimas no joelho direito e derrame arterial na perna em um episódio de violência doméstica.

Também atuou como DJ de música eletrônica por quatro anos, participou do programa Casa Bonita, exibido no canal Multishow, e foi musa da torcida organizada “Os Fanáticos”, do Athletico Paranaense.

Flagrante

Na gravação que dominou as redes sociais, a mulher apresenta sinais de embriaguez e fala arrastada no momento em que agride a vítima. Supostamente, Katiuska acusa o homem de ter “roubado suas coisas”. Mesmo após ter sido jogado no chão e levar murros, ele parecia “satisfeito” e sorria enquanto era surrado pela loira.

Com as partes íntimas à mostra e os seios “pulando” do vestido, a mulher grita que “quer que as coisas dela sejam devolvidas”. Segundo testemunhas que estavam no local, a agressora se apresentava como nutricionista.

