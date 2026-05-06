Internacional
VÍDEO | Homem chega caminhando a hospital com facão cravado na cabeça
Um caso impressionante chamou atenção de médicos e repercutiu nas redes sociais após um homem dar entrada em um hospital com um facão cravado na cabeça, em Mumbai. Apesar da gravidade do ferimento, ele chegou consciente e caminhando.
De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, a vítima foi identificada como Rohit Pawar, de 27 anos. Ele teria sido atacado por três pessoas durante uma briga na noite do último sábado (2).
Segundo a polícia local, o objeto utilizado no ataque foi uma “koita”, um tipo de facão tradicional empregado na agricultura indiana, especialmente na colheita de cocos.
Atendimento e diagnóstico
Ao chegar à unidade de saúde, a equipe médica se surpreendeu com o estado do paciente, que permanecia lúcido e sem sinais imediatos de comprometimento neurológico grave.
Exames apontaram que a lâmina havia penetrado cerca de 4 centímetros no cérebro. O chefe do departamento de neurocirurgia do hospital explicou que um dos maiores desafios foi a realização dos exames de imagem, devido à presença do objeto metálico.
“O problema não era o metal em si, mas conseguir posicionar o paciente corretamente na máquina. Um procedimento rápido levou cerca de 45 minutos”, relatou o especialista.
Cirurgia delicada
A remoção do facão exigiu extrema cautela da equipe médica, já que havia risco de atingir vasos sanguíneos importantes e provocar hemorragia intensa.
A cirurgia de emergência foi realizada com sucesso, e o objeto foi retirado sem complicações adicionais.
VÍDEO:
#Mumbai Shocker- A young man named Isma was attacked with a sickle (koyta) in Vikroli’s Kannamwar Nagar today. Despite a sickle lodged in his head, he walked fully conscious all the way to Sion Hospital (Lokmanya Tilak Municipal General Hospital), casually using his mobile phone pic.twitter.com/mSTYy9ks4y
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 4, 2026
Estado de saúde
Após o procedimento, Rohit Pawar segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro clínico considerado estável e apresentando melhora gradual.
Investigação
O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que buscam esclarecer as circunstâncias da agressão e identificar todos os envolvidos no ataque.
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