VÍDEO | Homem chega caminhando a hospital com facão cravado na cabeça

Um caso impressionante chamou atenção de médicos e repercutiu nas redes sociais após um homem dar entrada em um hospital com um facão cravado na cabeça, em Mumbai. Apesar da gravidade do ferimento, ele chegou consciente e caminhando.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, a vítima foi identificada como Rohit Pawar, de 27 anos. Ele teria sido atacado por três pessoas durante uma briga na noite do último sábado (2).

Segundo a polícia local, o objeto utilizado no ataque foi uma “koita”, um tipo de facão tradicional empregado na agricultura indiana, especialmente na colheita de cocos.

Atendimento e diagnóstico

Ao chegar à unidade de saúde, a equipe médica se surpreendeu com o estado do paciente, que permanecia lúcido e sem sinais imediatos de comprometimento neurológico grave.

Exames apontaram que a lâmina havia penetrado cerca de 4 centímetros no cérebro. O chefe do departamento de neurocirurgia do hospital explicou que um dos maiores desafios foi a realização dos exames de imagem, devido à presença do objeto metálico.

“O problema não era o metal em si, mas conseguir posicionar o paciente corretamente na máquina. Um procedimento rápido levou cerca de 45 minutos”, relatou o especialista.

Cirurgia delicada

A remoção do facão exigiu extrema cautela da equipe médica, já que havia risco de atingir vasos sanguíneos importantes e provocar hemorragia intensa.

A cirurgia de emergência foi realizada com sucesso, e o objeto foi retirado sem complicações adicionais.

VÍDEO:

#Mumbai Shocker- A young man named Isma was attacked with a sickle (koyta) in Vikroli’s Kannamwar Nagar today. Despite a sickle lodged in his head, he walked fully conscious all the way to Sion Hospital (Lokmanya Tilak Municipal General Hospital), casually using his mobile phone pic.twitter.com/mSTYy9ks4y — Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 4, 2026

Estado de saúde

Após o procedimento, Rohit Pawar segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro clínico considerado estável e apresentando melhora gradual.

Investigação

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que buscam esclarecer as circunstâncias da agressão e identificar todos os envolvidos no ataque.

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