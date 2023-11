Grave acidente na BR 101 deixa duas pessoas mortas em São Mateus

Acidente aconteceu no início da tarde e a rodovia ficou totalmente interditada por quase duas horas

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente no quilômetro 89 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (3), por volta das 14h10. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas, que ainda não foram identificadas, estavam em um carro que bateu de frente contra uma carreta.

Duas vítimas ficaram presas às ferragens no carro. A PRF informou que elas foram desencarceradas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e socorridas por uma equipe da Eco 101, mas não resistiram e morreram no interior da ambulância. Uma terceira pessoa ficou ferida e foi encaminhada para um hospital.