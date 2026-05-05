Festival de Forró de Itaúnas recebe número recorde de inscrições

O Festival Nacional de Forró de Itaúnas 2026 superou as expectativas da organização ao registrar mais de 160 músicas inscritas para o tradicional concurso. O evento será realizado em Itaúnas e segue como um dos principais palcos de revelação de artistas do forró no país.

De acordo com a Comissão Organizadora, as inscrições vieram de diversas regiões do Brasil, com destaque para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, que concentraram o maior número de bandas participantes.

Próxima fase será de seleção

Após o encerramento das inscrições, o festival entra agora na etapa de análise e validação dos documentos enviados pelos grupos. Na sequência, serão escolhidas 12 canções que irão disputar o concurso em 2026, com base em critérios como letra e harmonia.

Segundo a organização, o alto número de inscritos reforça a credibilidade do evento no cenário do forró. “Quem vive do forró sonha em se apresentar no palco do Bar Forró durante o FENFIT. É um espaço que já revelou grandes nomes e segue valorizando a cultura popular brasileira”, destacou Juliana Matos, integrante da comissão.

A lista das bandas selecionadas será divulgada no dia 10 de maio, por meio das redes sociais e da assessoria de imprensa do festival. Os escolhidos também receberão uma carta convite.

Etapa no Sul teve banda internacional vencedora

Neste ano, uma das etapas seletivas ocorreu durante o IV Festival de Forró do Rosa, em Santa Catarina. A banda uruguaia Pé de Ferro venceu a disputa com a música “Que volta que o mundo dá” e garantiu vaga na fase final.

Disputa acontece em julho no “palco sagrado do forró”

Ao todo, 12 bandas irão concorrer ao título de melhor música do FENFIT 2026. As apresentações acontecem entre os dias 18 e 25 de julho, no tradicional Bar Forró, considerado um dos palcos mais importantes do forró pé de serra.

Festival revela grandes nomes da música brasileira

O concurso de música do FENFIT é reconhecido por revelar artistas que hoje se destacam no cenário nacional. Entre os nomes lançados pelo festival estão Mestrinho, Mariana Aydar, Trio Dona Zefa, Ó do Forró, Nando Nogueira e Diego Oliveira.

Entre os vencedores marcantes estão o Trio Lubião, campeão da primeira edição com a música “Passo Preto”, Ítalo Costa, com “Amor Próprio”, e Bárbara Aires, vencedora da última edição com “Dona do meu coração”.

Premiação

Os vencedores do FENFIT 2026 receberão:

R$ 8 mil para o 1º lugar

R$ 5 mil para o 2º lugar

R$ 3 mil para o 3º lugar

Os ingressos para o festival já estão disponíveis no site oficial do evento.

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