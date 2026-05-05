14 alimentos que ajudam a desinchar o corpo e reduzir a retenção

Confira alternaticas naturais que ajudam a eliminar líquidos e melhorar a sensação de leveza no corpo

Sentir o corpo inchado é comum, principalmente em dias quentes, períodos de estresse ou após consumo excessivo de sal. A retenção de líquidos pode causar desconforto, sensação de peso e até impactar o desempenho no dia a dia.

Mas alguns alimentos ajudam a reduzir esse inchaço de forma natural. Eles estimulam a eliminação de líquidos, melhoram a circulação e contribuem para o equilíbrio do organismo. Veja quais abaixo:

Alimentos que ajudam a desinchar o corpo 1. Melancia Rica em água, a melancia ajuda a hidratar e estimular a eliminação de líquidos. Contribui para a hidratação.

Tem efeito diurético leve.

Ajuda a reduzir o inchaço. 2. Pepino O pepino é leve e possui alto teor de água. Auxilia na eliminação de toxinas.

Ajuda a reduzir a retenção.

Refresca e hidrata o corpo. 3. Abacaxi

Conhecido por facilitar a digestão.

Possui ação anti-inflamatória.

Ajuda na digestão.

Reduz o inchaço abdominal.

4. Gengibre

Ingrediente com ação estimulante.

Melhora a circulação.

Tem efeito termogênico.

Ajuda a diminuir o inchaço.

5. Chá verde

Muito usado para desintoxicar.

Estimula o metabolismo.

Ajuda na eliminação de líquidos.

Contribui para o equilíbrio do organismo.

6. Hibisco

Bastante consumido em forma de chá.

Tem efeito diurético.

Ajuda a reduzir o inchaço.

Contribui para o controle de líquidos.

7. Banana

Fonte de potássio, essencial para o equilíbrio de líquidos.

Combate o excesso de sódio.

Ajuda a reduzir retenção.

Contribui para o funcionamento muscular.

8. Aveia

Rica em fibras, ajuda no funcionamento intestinal.

Reduz o inchaço abdominal.

Melhora a digestão.

Aumenta a saciedade.

9. Iogurte natural

Importante para a saúde intestinal.

Equilibra a microbiota.

Reduz gases.

Ajuda no conforto digestivo.

10. Limão

Muito usado em bebidas e preparos.

Estimula a digestão.

Ajuda na eliminação de líquidos.

Contribui para o equilíbrio do organismo.

11. Salsinha

Erva com forte ação diurética.

Ajuda a eliminar líquidos.

Reduz o inchaço.

Pode ser usada em chás ou refeições.

12. Berinjela

Alimento leve e nutritivo.

Auxilia na digestão.

Ajuda a reduzir retenção.

Contribui para o funcionamento do intestino.

13. Água de coco

Bebida natural e hidratante.

Repõe minerais.

Ajuda a equilibrar líquidos.

Contribui para reduzir o inchaço.

14. Espinafre

Rico em nutrientes e leve para o organismo.

Ajuda na circulação.

Contribui para o equilíbrio de líquidos.

Auxilia no funcionamento do corpo.

Como potencializar o efeito desses alimentos

Incluir esses alimentos na rotina ajuda, mas o resultado depende de outros hábitos. Reduzir o consumo de sal, manter boa hidratação e praticar atividade física são pontos importantes.

Além disso, evitar longos períodos sentado e manter uma rotina equilibrada ajudam a reduzir a retenção de líquidos.

O que causa a retenção de líquidos

O inchaço pode ter várias causas. Entre as mais comuns estão:

Excesso de sódio na alimentação.

Baixa ingestão de água.

Sedentarismo.

Alterações hormonais.

Pequenas mudanças, grandes resultados

Desinchar o corpo não exige medidas extremas. Ajustes simples na alimentação já ajudam a melhorar a sensação de leveza e bem-estar.

Com constância, esses alimentos contribuem para o equilíbrio do organismo e ajudam a reduzir a retenção de líquidos de forma natural.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!