Incompatibilidade sexual começa com a falta de diálogo; entenda

Levantamento aponta que falta de diálogo sobre sexo, mais do que a ausência de intimidade, está por trás do distanciamento entre casais

Em um cenário em que o sexo está por toda parte — das redes sociais às conversas informais —, falar sobre ele dentro do próprio relacionamento ainda é um desafio real para muitos casais. E é justamente esse silêncio que pode estar desgastando vínculos de forma lenta e quase imperceptível.

Uma pesquisa recente da ZipHealth, revela que o fim de muitos relacionamentos começa de maneira silenciosa: dentro do quarto — ou, mais precisamente, na falta de diálogo sobre o que acontece nele. O levantamento mostra que a desconexão íntima é mais comum do que se imagina e, muitas vezes, vai se instalando aos poucos, sem grandes conflitos aparentes.

Os números ajudam a dimensionar o problema. Cerca de 28% das pessoas afirmam estar insatisfeitas com o nível de intimidade na relação, enquanto quase 2 em cada 5 (38%) dizem que a frequência sexual diminuiu no último ano. Ainda assim, a questão vai além da queda na atividade sexual: o maior obstáculo parece ser a dificuldade de conversar sobre o tema.

De acordo com o estudo, uma parcela significativa dos entrevistados evita discutir tanto questões emocionais quanto sexuais com o parceiro. Aproximadamente 15% admitem simplesmente não abordar o assunto, mesmo quando já percebem sinais claros de distanciamento. Esse silêncio, longe de proteger a relação, acaba ampliando o problema.

Isso porque a comunicação tem um papel central na satisfação do casal. A pesquisa aponta que parceiros que conversam abertamente sobre desejos, necessidades e frustrações são quase três vezes mais propensos a se sentirem satisfeitos (81%), em comparação com aqueles que evitam esse tipo de diálogo, cujo índice de satisfação cai para 30%. Ou seja, não é apenas o sexo em si que sustenta a intimidade, mas a capacidade de falar sobre ele.

Outro dado que chama atenção é a forma como o afastamento acontece de maneira gradual e, muitas vezes, silenciosa. Quase metade dos entrevistados (48%) descreve o relacionamento como emocionalmente próximo, mas fisicamente distante, enquanto 14% dizem se sentir mais como colegas de quarto do que como parceiros românticos. É o tipo de transformação que não acontece de uma vez, mas que vai se consolidando no dia a dia.

A pesquisa também aponta fatores que ajudam a explicar esse cenário. O cansaço aparece como o principal vilão, citado por 57%, seguido por estresse (47%) e questões relacionadas à saúde mental. A rotina intensa, com demandas de trabalho, casa e responsabilidades pessoais, acaba impactando diretamente o espaço dedicado à intimidade.

Diante disso, especialistas reforçam que falar sobre intimidade nem sempre é simples — mas pode ser essencial para manter a conexão. A intimidade emocional, afinal, está ligada à sensação de proximidade, à troca genuína de sentimentos e à segurança de poder se expressar sem medo.

A sexóloga e psicóloga especialista em relacionamentos Bárbara Meneses explica que essa conexão acontece quando há abertura real para o diálogo: “É uma relação de transparência que tem abertura para diálogo, que tem respeito nesse diálogo, em que você não precisa ficar pensando no que você vai falar, se a outra pessoa vai entender ou vai se magoar, porque você sabe que tem a abertura para falar sobre o que quiser.”

Para fortalecer esse vínculo — inclusive fora do quarto —, ela sugere investir em momentos simples, mas significativos a dois: fazer uma aula de dança, cozinhar juntos, passear com os cachorros ou apenas criar um espaço de presença no meio da rotina. “A rotina maluca do dia a dia, com trabalho, casa e filhos, pode acabar engolindo o casal.”

Ainda assim, a especialista faz um alerta: mais do que estar junto, é preciso estar presente. “É um momento para olhar nos olhos, para lembrar por que estamos juntos, para falar das coisas — sejam elas boas ou não. É importante não deixar que os problemas se acumulem.”

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