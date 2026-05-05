Modelo defende masturbação antes do primeiro encontro para relaxar

A modelo diz que prática de masturbação ajuda no autocontrole e pode trazer benefícios como menos estresse e mais autoconfiança

Uma lingerie especial, um drinque para relaxar ou aquela conversa de incentivo com a melhor amiga: não é raro adotar pequenos rituais para chegar mais confiante em um primeiro encontro. A apresentadora e modelo britânica Christine McGuinness contou que também tem o seu e ele foge do óbvio. Em participação no podcast It Started With A Kiss, a ex-Miss Liverpool revelou que sua principal recomendação antes de sair com alguém é praticar masturbação antes.

Para ela, a ideia é simples, e ajuda a manter o controle sobre as próprias decisões, evitando agir por impulso durante o encontro.

Ainda assim, Christine deixa claro que não se trata de regra rígida ou julgamento. Se a intenção for justamente viver algo casual, “tudo bem”.

Segundo a apresentadora, esse hábito pode ir além do autocontrole, auxiliando no conhecimento do próprio corpo.

Na prática, o conselho sugere que a preparação para um encontro pode envolver mais do que aparência ou conversa — passando também por uma relação mais consciente com o próprio desejo.

Masturbação ajuda a diminuir o estresse

Um levantamento da empresa de sex toys britânica Lovehoney mostrou que 61% das pessoas se masturbam como forma de aliviar o estresse, enquanto 42% a utilizam como estratégia para melhorar o sono.

Já em outra pesquisa, publicada International Journal of Sexual Health, analisou as respostas de 370 mulheres com idades entre 18 e 56 anos sobre os sentimentos e as sensações associadas ao autoprazer.

De acordo com os resultados, 64% das respondentes disseram que se masturbavam procurando atingir um estado de calma e relaxamento; 55% afirmaram que, ao se tocarem, buscavam sentimentos de alegria; e 12% delas disseram que usavam o autoprazer como alívio em períodos de estresse.

Isso porque a masturbação aumenta o fluxo sanguíneo pelo corpo e libera endorfinas e ocitocina, os hormônios da felicidade.

“A liberação dos hormônios durante o orgasmo pode favorecer a melhora da pele; podemos ter uma pele mais bonita e com mais colágeno. Além disso, durante o orgasmo, ocorre uma vasodilatação periférica que pode melhorar a pele como um todo”, comentou anteriormente à coluna o ginecologista da Maternidade Brasília Marcus Vinicius de Paula.

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