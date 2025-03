Modelo expõe bastidores de festa com Neymar: ”Sexo sem preservativo e drogas”

Any Awuada deu mais detalhes de seu envolvimento com o jogador durante a festa privê realizada na chácara do empresário Rafael Motta

A garota de programa Any.Awuada deu mais detalhes de seu envolvimento com Neymar durante a festa privê na chácara do empresário Rafael Motta, no interior de São Paulo.

Em entrevista ao ‘Link Vip nesta segunda-feira (17), a jovem relatou que primeiramente ele foi para o quarto com outra ‘modelo’ e quase 2 horas depois ela foi ‘convocada’ pelo jogador. ”Ele não me chamou direto para ir para o quarto. Primeiro chamou para ficar do lado mesmo, eu não estava bebendo’’, disse.

‘Depois de um tempo, ele falou ‘vai indo lá no último quarto do corredor que eu já vou’. Eu fui e 15 minutinhos depois ele apareceu com outra menina’’, pontuou. A jovem afirmou que recebeu mais R$ 10 mil de atleta pelo ato, além do cachê de R$ 20 mil.

Any voltou a afirmar que eles não usaram preservativos. ”Eu cogitei colocar como se fosse qualquer pessoa e a outra menina nem cogitou. Segundo a loira, não foi exigido resultados de exames de ISTs das garotas de programa que marcaram presença.

A acompanhante de luxo também revelou que os participantes fizeram uso de drogas na festa. ‘’Tinha MD, bala e maconha, mas não vi ele [Neymar] usando’’, completou.

VALOR DO PROGRAMA

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Awuada tem perfis ativos em pelo menos três sites famosos de acompanhantes de luxo em São Paulo.

Ela chega a cobrar R$ 1.100,00 por apenas uma hora de programa e se descreve como “Novinha, faço o estilo namoradinha”. Além disso, a jovem diz estar “pronta para proporcionar uma experiência incrível e cheia de prazer”.