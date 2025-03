Modelo que afirma ter feito sexo com Neymar já foi acusada de estelionato

Segundo ela, ela foi contratada, junto com outras mulheres, para entreter Neymar e seus amigos

A influenciadora e modelo Any Awuada, nome artístico de Nayara Macedo, está sendo investigada por suspeita de estelionato em Minas Gerais e São Paulo. As denúncias surgiram após clientes alegarem que compraram perfumes e outros produtos importados da influenciadora, mas receberam itens falsificados ou não tiveram os produtos entregues. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira.

Por meio de suas redes sociais, Nayara negou as acusações e afirmou que comercializa tanto perfumes originais quanto genéricos legalizados. No entanto, ela já foi alvo de operações policiais, incluindo buscas e apreensões em sua residência. Durante as investigações, foram encontrados frascos de perfumes sem registro na Anvisa, e exames laboratoriais detectaram concentrações inadequadas de metanol, uma substância prejudicial à saúde.

Any Awuada voltou aos holofotes recentemente após declarar que teve relações íntimas com o jogador Neymar durante uma festa privada realizada em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Segundo seu relato ao programa “Fofocalizando”, do SBT, ela foi contratada, junto com outras mulheres, para entreter Neymar e seus amigos no evento. Ela afirmou que os celulares das convidadas foram recolhidos e que a identidade do anfitrião só foi descoberta ao chegarem ao local.

A festa teria sido interrompida após a chegada inesperada da esposa de um dos organizadores, que causou um tumulto. A influenciadora defendeu sua presença no evento, alegando que apenas estava cumprindo seu trabalho e que não fez nada de errado. Neymar, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as declarações de Any, e sua assessoria negou que o jogador estivesse na festa, informando que sua aeronave é frequentemente emprestada a amigos e familiares.

Além de sua carreira como influenciadora, Any Awuada ostenta um estilo de vida luxuoso nas redes sociais, compartilhando imagens de viagens internacionais, passeios de lancha e momentos em destinos paradisíacos. Ela também possui um perfil em um site de acompanhantes de luxo de São Paulo, onde oferece serviços para homens, mulheres e casais, com valores negociáveis.

As investigações sobre os casos de estelionato continuam, e Nayara segue negando qualquer irregularidade em suas atividades comerciais.