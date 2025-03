VÍDEO | Cliente arremessa comida contra atendente de fast food após erro em pedido

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um cliente do China In box, insatisfeito com o seu pedido, adentrou agressivamente no estabelecimento e arremessou o alimento em direção da atendente que estava trabalhando no local. A Polícia Civil está investigando e apurando as responsabilidades dos envolvidos. O caso aconteceu na unidade da Rua Blumenau, em Joinville (SC).

Em nota, o cliente se pronunciou nas redes sociais. O homem inicia o texto se desculpando com a atendente que foi agredida, ressaltando que a intenção não era assustá-la.

Além disso, O cliente disse que seu pedido chegou uma hora atrasado e errado, sendo que esta não foi a primeira vez que aconteceu.

“O responsável é o dono do estabelecimento. E cadê ele? E eu tô mostrando a minha cara. Tô assumindo meus erros. E você que dono de estabelecimento que não está assumindo seus erros e que fica se escondendo por meio de um vídeo. Aparece. Dá sua opinião”, acrescentou Marcelo.

O estabelecimento se manifestou com pesar, afirmando que a funcionária foi atingida no rosto pela comida. Ademais, China In Box tomará todas as providências jurídicas cabíveis que o caso requer.

“Reiteramos nossa missão de excelência no atendimento aos clientes e nossa posição de sempre estarmos abertos ao recebimento de críticas e reclamações pelos canais adequados, repudiando, contudo, veementemente, qualquer forma de abuso de Direito ou emprego de violência, física ou verbal, contra nossos funcionários” reiterou a empresa em nota.

VÍDEO: