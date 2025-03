VÍDEO | Andressa Urach quer ser candidata a deputada em 2026 para proteger prostitutas

Criadora de conteúdo adulto diz que pretende se filiar a um partido de centro

A produtora de conteúdo adulto Andressa Urach pode ser mais uma celebridade a se lançar na vida política. Em uma série de stories em seu perfil no Instagram com cinco milhões de seguidores, ela afirma que “cogita seriamente” se candidatar a deputada em 2026.

Urach tocou no assunto após a repercussão do projeto de lei (PL) 778 de 2025, do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que pretende prender quem se prostituir em vias públicas. Hoje, a prostituição não é considerada crime no Brasil, somente o favorecimento dela, como gerenciar o trabalho de prostitutas.

“Acabei de ver uma notícia de que tem um deputado fazendo um projeto de lei para proibir as garotas de programa de trabalhar na rua. Eu fico pensando, com tanta coisa para se preocupar no país, ele está preocupado com pessoas que precisam trabalhar, pessoas humildes que, de repente, não têm condições de sustentar a família e procuram, a partir da prostituição o seu sustento, o pão de cada dia. E vêm esses abençoados, para não falar outro nome, se preocupar com isso”, introduz. Assista a um trecho:

Andressa continua e diz que, como deputada, seria a primeira a brigar pelos direitos das prostitutas, principalmente para que elas possam se aposentar e ter acesso a outros direitos sociais. “Estou pensando seriamente sobre me candidatar no ano que vem para poder lutar tanto pelos gays, quanto pelas garotas de programa, pelas mulheres e por todas as pessoas que são, de certa forma, perseguidas por essa sociedade hipócrita e machista”, diz.

Urach também antecipa o tipo de partido em que se imagina: “queria participar de um partido político de centro, que não fosse nem direita nem esquerda, em que eu pudesse fazer os meus projetos de lei sem ninguém ficar interferindo. Deve ter, não é possível. Se você conhece um aí, fala com o diretor do partido para entrar em contato comigo, porque eu estou a fim de entrar nessa briga. E a mamãe entra para ganhar, é top 1 em tudo o que faz”.

Urach termina o vídeo atacando “falsos religiosos”. “Alguns religiosos acham que têm Deus, mas são hipócritas, porque só Deus sabe dos pecadinhos ocultos deles”.