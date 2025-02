Que baixaria! | Homem leva ‘novinha blogueirinha’ para jantar e recebe surpresa ‘quente’ da esposa; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (27) mostra o momento em que uma mulher, que não teve o nome divulgado, flagra o marido jantando com uma novinha em um famoso e badalado restaurante. Na ocasião, a esposa traída já chegou metendo tapa na cara do infiel.

Segundo informações preliminares, a mulher já desconfiava da traição, mas estava tranquila, em casa. O marido havia dito que iria assistir ao jogo na casa de um amigo, e ela deixou. No entanto, era tudo mentira.

O infiel saiu de casa, buscou a novinha blogueirinha e a levou para o restaurante, para que ela pudesse tomar uns gins e se soltar. Porém, ele não contava que a amiga de sua esposa estaria no mesmo local.

Na hora, a moça avisou à amiga tudo que estava ocorrendo. A esposa traída, então, colocou um bom vestido azul, marcando todas as suas curvas, se arrumou belíssima e foi protagonizar um barraco daqueles.

Quando ela chegou e deu um tapa na cara do infiel do “peru nervoso”, até a novinha, que nem sabia que era amante, caiu na risada. Após a confusão, a esposa traída ficou no restaurante e bebeu todas com a amiga. Enquanto isso, a novinha blogueirinha teve que pedir uma corrida por aplicativo, e o infiel foi embora morrendo de vergonha.

Não há mais informações sobre o caso.

VÍDEO: