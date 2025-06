PF deflagra operação contra organização criminosa especializada em descaminho de eletrônicos

Santa Maria/RS. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26/06), a Operação Descargo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável pela internalização clandestina de produtos eletrônicos de alto valor, sem o pagamento dos tributos devidos.

As investigações apontam que os produtos eram adquiridos nos Estados Unidos, enviados ao Uruguai e introduzidos ilegalmente no Brasil por rotas clandestinas na fronteira com o Rio Grande do Sul. Os itens eram então armazenados em entrepostos no estado e, posteriormente, distribuídos para destinatários em diversas unidades da Federação, com o uso de empresas de fachada, pessoas interpostas e intermediários.

No curso da investigação, foram realizadas diversas apreensões de cargas introduzidas irregularmente no país. Somente na região central do Rio Grande do Sul, ocorreram quatro apreensões relevantes — duas em 2020, avaliadas em R$ 8 milhões, e duas em 2024, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, que somaram mais de R$ 13 milhões, considerando cargas e tributos. O valor total das apreensões nessa região ultrapassa R$ 21 milhões.

Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nos municípios de Santana do Livramento/RS (3), Porto Alegre/RS (4), Itapema/SC (2), Blumenau/SC (1), Biguaçu/SC (1), Palhoça/SC (1), Canoas/RS (1), Gravataí/RS (1), Salvador/BA (1), Brasília/DF (1) e Vila Velha/ES (1). Também foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, em Itapema/SC e Santana do Livramento/RS.

A Justiça Federal ainda determinou medidas cautelares contra 11 investigados, incluindo comparecimento periódico em juízo, proibição de deixar a comarca ou o país, recolhimento de passaporte e proibição de contato com os demais envolvidos.

Para garantir o ressarcimento ao erário, foi autorizado o bloqueio de até R$ 30 milhões em contas bancárias, a restrição sobre valores em criptoativos, e o sequestro de sete imóveis. Também foram apreendidos 21 veículos terrestres, cinco embarcações (incluindo uma lancha e quatro motoaquáticas) e equipamentos de uma academia.

Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

