PCES deflagra Operação Usura e apreende mais de R$ 500 mil em cheques e notas promissórias na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 12º e 13º Distrito Policial de Serra e com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deflagrou na manhã desta quarta-feira (02), a Operação “Usura” com o objetivo de reprimir a prática dos crimes de agiotagem e extorsão no município da Serra. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no bairro Jardim Camburi, em Vitória, e no bairro Ourimar, na Serra.

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (02), no 12º Distrito Policial, na Serra.

No principal endereço investigado, localizado no bairro Ourimar, município da Serra, foi cumprido mandado de busca na residência de um comerciante de 42 anos, apontado como principal investigado e suspeito de atuar como agiota. No local, foram apreendidos diversos materiais de interesse da investigação.

“Foram apreendidas diversas joias, uma arma de fogo calibre 9mm, acompanhada de munições, notas promissórias preenchidas, somando R$ 51.000,00, R$ 23.000,00 em dinheiro em espécie, cheques preenchidos por terceiros, no valor total de R$ 480.000,00, dois aparelhos celulares, um notebook e duas procurações de terceiros transferindo a propriedade de imóveis (lotes) para o investigado e sua esposa”, relatou o titular do 12º e 13º Distrito Policial de Serra, delegado Josafá Silva.

No segundo alvo, situado no bairro Jardim Camburi, em Vitória, o mandado de busca foi expedido em desfavor de um homem de 44 anos, apontado como cobrador do esquema. “Segundo informações, ele se apresentava como policial e costumava portar arma de fogo. O investigado não foi localizado no endereço, e a ex-esposa informou que estão separados há cerca de quatro meses, e que ele teria se mudado para outro bairro”, disse o delegado Josafá Silva.

Todo o material apreendido será analisado para verificar a vinculação direta com os crimes de agiotagem e extorsão.

Além das buscas, a Justiça determinou a aplicação de medidas cautelares aos investigados, em substituição aos pedidos de prisão preventiva. Entre as determinações, está o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de qualquer forma de contato com a vítima e seus familiares, bem como a imposição de uma distância mínima de 500 metros desses mesmos indivíduos.

