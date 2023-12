Mulher Melão revela propostas indecentes no OnlyFans: ‘Querem realizar os sonhos eróticos’

Número 1 do Brasil na plataforma confessou que nunca cedeu às propostas de seus assinantes!

A modelo Renata Frisson, conhecida como a Mulher Melão, se tornou a líder de assinaturas do OnlyFans no Brasil, devido aos seus conteúdos explícitos na plataforma. Em entrevista à Quem, a ex-funkeira revelou que se tornou milionária com a legião de admiradores de seu perfil e relatou que recebe diversas propostas indecentes dos usuários.

Eu sinto prazer, intimidade, eu tenho aquela energia trocada diariamente. Eu estava até comentando com uma amiga que é muito tentador porque eles me desafiam direto [a fim de conhecer Melão pessoalmente]. Eles mandam propostas indecentes no meu canal, acho o máximo. Se me conquistar, por que não vou aceitar, não é verdade?’, disse a modelo.

Mulher Melão também conta que já chegaram a mandar presentes luxuosos em troca de conhecê-la pessoalmente. 'Eles querem realizar o sonho deles de qualquer jeito. Mas eu sou difícil, sempre fui, tem que me conquistar muito bem. Tem que bater aquela química, tem que deixar rolar, o homem tem que ser persistente, se ele persistir, de repente…', contou ela.

No entanto, a ex-funkeira afirma que quase caiu na tentação, mas não cedeu a nenhuma proposta de seus assinantes. ‘Eu já quase caí em tentação, mas ainda não rolou. Eu tenho muitos fãs especiais e uns mexem com meu coração, confesso. Tem uns que eu gosto de falar direto, que eu sinto saudade… Tem uns que eu sei a vida toda, e outros que às vezes entram ali só para falar comigo, me dar um boa tarde, boa noite, conversar um pouquinho…’, completou Mulher Melão.