Ousada, Mulher Melão deixa virilha lisinha vazar no micro biquíni em praia

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, ganhou fama em meados de 2008, quando se destacou no cenário do funk ao lado das outras “Mulheres Frutas”. Com o passar dos anos, a musa conseguiu se manter em alta na mídia e hoje possui uma carreira consolidada nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, ela soma mais de 2 milhões de seguidores.

Dona de uma beleza inconfundível e curvas poderosas, ela aproveita sua imagem para comercializar fotos e vídeos pra lá de sensuais em plataformas de conteúdos adultos, como por exemplo, o OnlyFans. Para atrair novos assinantes, ela possui algumas estratégias ousadas. Uma delas, é frequentar praias cariocas, onde geralmente os paparazzi estão presentes.

Mulher Melão escapa parte íntima em flagras

Algo desse tipo aconteceu na tarde desta quinta-feira (18). Na ocasião, Mulher Melão esteve na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e foi flagrada usando um micro biquíni rosa neon. O look praiano enfatizou ainda mais o corpaço esbelto da beldade.

Enquanto tomava seu banho de mar, Renata Frisson ostentou suas curvas poderosas em diferentes ângulos. Nos registros, é possível ver a famosa se refrescando e também ajustando a peça fininha que estava usando.

Foi neste momento, inclusive, que Mulher Melão deixou escapar sua parte íntima. Ao ajeitar a calcinha, uma parte da virilha lisinha da famosa acabou “vazando”. O paparazzo que estava no local acabou registrando o momento ousado.

Vale lembrar que, esta não é a primeira vez que a beldade é flagrada com pouca roupa em praias cariocas. Outro dia, por exemplo, ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e chamou atenção com uma atitude.

Para atualizar o bronze e não ficar com marquinhas, Mulher Melão resolveu tirar sua peça íntima e fez topless, mostrando seu volume avantajado. Na ocasião, ela dispensou o uso do top de biquíni e ficou apenas com uma calcinha fio-dental.