Juju Salimeni fala sobre ‘solidão’ após fim do namoro com empresário

Musa fitness e Helisson Dias terminaram o relacionamento após dois anos

Juju Salimeni abriu o coração e falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Helisson Dias, anunciado pelo empresário neste último final de semana, após dois anos juntos, no Stories do Instagram nesta quarta-feira (8). A musa fitness refletiu ao falar sobre solidão.

Na ocasião, um internauta alegou que enxerga a influenciadora digital como uma pessoa que ‘parece muito solitária’, através da caixinha de perguntas. “Não sou. Tenho solitude! A solitude é um estado de isolamento voluntário e positivo. Já a solidão é a condição associada a dor e tristeza. Um sentimento vazio. É o desejo de ter a companhia das pessoas, mas não ter. Eu sou feliz comigo mesma, coisa que a grande maioria das pessoas não é”, respondeu a loira, que já posou nua em revistas masculinas.

Na sequência, Juju Salimeni foi questionada por ainda não ter filhos aos 34 anos. “Nunca pensei em ficar milionária para depois deixar para um herdeiro. Eu não vivo pensando em morrer”, disse ela, que ainda foi sincera ao comentar sobre o fim definitivo da relação com Helisson Dias.

“Tudo o que mostrávamos era real e fomos felizes. Helisson é um cara incrívei, coração enorme (…). Mas ciclos se encerram e decidimos seguir cada um o seu caminho. Ele sempre será muito importante para mim”, explicou ela.