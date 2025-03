João Fonseca estreia com vitória de virada no Masters 1000 de Miami

O tenista brasileiro João Fonseca estreou com o pé direito no Masters 1000 de Miami nesta quinta-feira, garantindo uma emocionante vitória de virada sobre o americano Learner Tien por 2 sets a 1. Após perder o primeiro set no tie-break, Fonseca mostrou resiliência e garra para vencer com parciais de 6/7 (1/7), 6/3 e 6/4, em uma batalha de 2 horas e 22 minutos.

O Jogo: emoção do início ao fim

A partida começou com Fonseca demonstrando confiança e quebrando o serviço de Tien logo no início. No entanto, o americano conseguiu igualar o placar, levando o set para um disputado tie-break.

No tie-break, Tien dominou desde o início, abrindo uma vantagem de 6/0 com um ace e uma dupla falta de Fonseca. O brasileiro tentou reagir, mas Tien fechou o set com um sonoro 7/1.

No segundo set, Fonseca mostrou sua força mental e tática, elevando o nível de seu jogo. Com um desempenho sólido e consistente, o brasileiro venceu o set por 6/3, chegando a abrir uma vantagem de 4/1.

O terceiro e decisivo set começou com Tien na frente, mas Fonseca não se abateu. Com muita determinação, o brasileiro virou o jogo e manteve a vantagem até o final, fechando o set em 6/4 e garantindo a vitória na partida.

Próximo Desafio: Ugo Humbert

Com a vitória, João Fonseca avança para a próxima fase do Masters 1000 de Miami, onde enfrentará o francês Ugo Humbert. A partida está agendada para este sábado, com horário ainda a ser confirmado. Do outro lado, Learner Tien se despede da competição.

A partida contra Humbert promete ser um grande desafio para Fonseca, que precisará manter o alto nível de seu jogo para seguir em frente no torneio.

