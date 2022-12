Geisy Arruda fica em posição de cachorrinha e mamilos quase pulam para fora: “Mamãe Noel!”

Avisa que é ela! Geisy Arruda, escritora de contos eróticos, modelo, influenciadora digital e, claro, dona de nossos corações, voltou a dar o que falar com mais um clique de tirar o fôlego na noite da última segunda-feira (26).

+

“Como passaram o natal?”, questionou na legenda da publicação. Já no clique, Geisy Arruda surge com uma touca de Mamãe Noel, enquanto fica em uma posição pra lá de chamativa para seus seguidores. Atualmente, a produtora de conteúdos adultos em plataformas de assinatura, conta com mais de 4,6 milhões de seguidores em seu Instagram.

+

“Queria tanto essa mamãe Noel”, brincou um fã no campo de comentários. “Eu não acredito em natal, mas se vc existe me dá uma resposta…”, apontou mais um.

Durante entrevista cedida ao UOL, Geisy Arruda revelou que foi cortada do reality show ‘Ilha Record’ e o motivo a deixou simplesmente indignada.

+

“Eles entraram em contato comigo e houve um imprevisto que atrapalhou as negociações para a minha participação. O motivo é muito banal, eu não sei nadar. Mas por que eu preciso nadar se o programa é numa ilha?”, disse Geisy.

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter e Instagram.

Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram.

“A gente tem que ver que todo mundo tem seus defeitos, suas imperfeições e aceitar suas limitações pode ser uma coisa boa. As pessoas querem muitas perfeições enquanto a gente quer imperfeição nos realitys (…) Não saber nadar para mim é só um detalhe”, finalizou.

(*Metropolitana FM)