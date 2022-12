Simaria posta foto com os seios rasgando o decote: “Os mamilos estão querendo sair”

A coleguinha tá como!? Simaria, sertaneja e influenciadora digital, deixou os fãs simplesmente boquiabertos mais uma vez em seu Instagram oficial na noite da última segunda-feira (27).

+ Chupando o dedo, Juliana Bonde tira a calça no banheiro e levanta a perna: “Essa é proibida”

“Chora não, coleguinha”, brincou na legenda da publicação. Já no clique, Simaria aparece mostrando toda a sua boa forma, enquanto usa um decote pra lá de chamativo e um colar cheio de estilo e elegância. Atualmente, a sertaneja conta com nada mais, nada menos que 28,1 milhões de seguidores em seu Instagram.

+

“E mais uma vez os HATERS vão a loucura”, disse uma fã no campo de comentários. “Linda por dentro e por fora”, afirmou mais uma. “Eu com um corpo desse postava fotos assim todo dia hahaha”, disparou uma terceira.

Durante entrevista cedida ao Fantástico, na Rede Globo, Simone Mendes, irmã e ex-dupla de Simaria, comentou como acabou lidando com a separação na carreira musical.

+

“A dor mais terrível que vivi. Fiquei muitos dias sem dormir, [tive] crise de ansiedade… foi muito difícil. É muito diferente você conviver muitos anos ao lado de uma pessoa e de repente tudo muda porque o ciclo se encerrou”, disse Simone.

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter e Instagram.

Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram.

“Nesse momento onde aconteceu de fato o fim do ciclo da dupla, algo no meu coração disse: ‘continue fazendo o que você ama fazer, que é cantar’. Veio uma força dentro do meu coração. Eu venho descobrindo uma Simone muito forte, muito apaixonada pelo que faz”, finalizou.

(*Metropolitana FM)