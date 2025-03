Sexo oral | Tudo o que você precisa saber para levar ele à loucura

Existem algumas dicas que podem tornar esse momento muito mais prazeroso para ambos. Então, se liga nessas 8 dicas para você deixar ele louco na cama

Se tem uma coisa que pode transformar a vida sexual de um casal, é um bom sexo oral! Mas calma, não é só sair fazendo de qualquer jeito. Existem algumas dicas que podem tornar esse momento muito mais prazeroso para ambos. Então, se liga nessas 8 dicas para você deixar ele louco na cama.

1. Higiene é essencial!

Não tem nada mais broxante do que falta de higiene. Antes de partir para o ataque, todo mundo precisa estar limpinho. Ele deve lavar bem o pênis, a virilha e os testículos, sem esquecer de puxar o prepúcio para higienizar direito. Já você, além de estar com a boca e as mãos limpas, pode escovar os dentes com um creme dental refrescante para dar um plus na sensação!

2. Mostre que está curtindo

Ninguém merece sexo por obrigação, e isso vale para o oral também. Se jogue na experiência e demonstre entusiasmo! Pegue firme, olhe nos olhos e aproveite cada segundo. Acredite, o prazer dele vai aumentar quando ele perceber que você está gostando do que está fazendo!

3. Saliva não é opcional

Quanto mais molhado, melhor! Saliva é um dos segredos para um oral inesquecível. Se você quiser, também pode investir em lubrificantes comestíveis para trazer novos sabores e sensações ao momento.

4. Não use só a boca!

As mãos são suas melhores aliadas. Enquanto a boca faz a parte dela, a mão pode dar aquela ajuda, complementando os movimentos. Além disso, aproveite para explorar outras partes do corpo dele, como virilha, coxas e barriga. A diversidade de sensações deixa tudo mais intenso!

5. Preliminares fazem diferença

Ir direto para o sexo oral pode não ser a melhor escolha. Beijos, mordidinhas e carícias ajudam a criar um clima e aumentam a excitação. Quanto mais envolvimento antes do ato, maior o prazer!

6. Explore toda a região

O pênis é a estrela principal, mas não é o único ponto sensível! O saco escrotal, as coxas e até o péríneo (a região entre os testículos e o ânus) também podem ser estimulados. Se o casal se sentir confortável, vale até explorar outras áreas com beijos e toques.

7. Sobre a finalização

Nem todo mundo curte engolir, e isso é totalmente compreensível! Se não for do seu agrado, é só combinar antes para ele avisar o momento da ejaculação. Se preferir evitar qualquer contato com o sêmen, camisinha é sempre uma opção.

8. Proteção sempre!

Não é porque não tem penetração que não tem risco de ISTs! Camisinhas saborizadas são ótimas para deixar o sexo oral mais seguro e ainda garantem um gostinho especial.

Agora que você já sabe tudo sobre o assunto, é só colocar as dicas em prática e se jogar nesse momento tão gostoso. O prazer é todo seu!