Paolla Oliveira surge em clique picante e biquíni engole bumbum gigante: “Deusa”

Esbanjando sensualidade, Paolla Oliveira surge com biquíni mínimo em clique deslumbrante e coleciona elogios ao ostentar corpão trincado em dia de praia

Uau! A atriz Paolla Oliveira deixou os fãs boquiabertos na noite desta quinta-feira (03). Aproveitando o dia de TBT, a musa compartilhou uma sequência de cliques inéditas feitas durante uma viagem a Fernando de Noronha e deixou os seguidores babando.

As imagens, feitas na Praia do Bode, foram publicadas pelo fotógrafo Iaponã Neuronha, que marcou a loira, fazendo com que as imagens também aparecessem no feed da bela. Dona de um corpão poderoso, ela colecionou elogios e arrancou suspiros.

Nas fotos, a namorada de Diogo Nogueira surge em um cenário paradisíaco, durante um lindo pôr-do-sol. Sentada em uma pedra e molhando os pés no mar, ela posou com um biquíni dourado mínimo e ostentou as curvas poderosas, além de evidenciar as tatuagens em seu corpo.

Em uma das imagens, a global deu uma virada estratégica e causou alvoroço. Com uma calcinha estilo fio-dental, ela deixou em evidência o bumbum gigante, que foi engolido pelo biquíni. Com os cabelos soltos, ela também exibiu as pernas torneadas e abdômen trincado.

Na legenda da publicação, o fotógrafo apenas disse: “Fotos novas da Paolla Oliveira…Brilhando no pôr-do-sol!”. Já nos comentários, fãs não pouparam palavras e deixaram uma enxurrada de elogios. O namorado da bela inclusive deixou um símbolo de coração e outro de olhos apaixonados nas imagens.

Veja:

A atriz Paolla Oliveira está se preparando para interpretar sua nova personagem na próxima novela das sete da Globo, Cara e Coragem. E, na última terça-feira (2), ela compartilhou um video com sua preparação pesada para encarnar uma dublê de cinema.

Nos cliques postados pela namorada de Diogo Nogueira, ela aparece lutando boxe, escalando paredes e até de cabeça para baixo. “Começamos cara a cara e cheios de CORAGEM!”, escreveu a estrela na legenda da publicação.