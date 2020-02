Mileide Mihaile usa body com transparência e arranca suspiros

Ex de Safadão surge com as pernas de fora ao look transparente

A digital influencer Mileide Mihaile, ex-mulher de Wesley Safadão, elevou a temperatura das redes sociais na noite desta segunda-feira (3). A musa compartilhou a foto de um ensaio pré-carnaval e mostrou que já está com o corpo em forma para cair na folia.

Convidada para desfilar pela Grande Rio no carnaval do Rio de Janeiro, ela surgiu com um body transparente e repleto de pedrarias.

Na imagem, a morena deixou à mostra as pernas torneadas e as curvas perfeitas de seu corpão. “Coração pulsando forte e cheio de ansiedade e amor por minha escola!”, disse ela na legenda.

Os fãs foram à loucura com o clique: “Musa é musa”, “Toda maravilhosa para brilhar no carnaval” e “Maravilhosa, linda e perfeita”.

NOVO AFFAIR?

A influenciadora Mileide Mihaile está vivendo um romance. Ela vem sendo vista diversas vezes ao lado do novo namorado, o empresário Netos Santos. As informações são da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. Aos 30 anos, a mãe do filho de Wesley Safadão, prefere não postar fotos ao lado do empresário de apenas 22 anos. Mas algumas fotos do casal em clima de romance foram divulgadas.