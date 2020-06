Mileide Mihaile faz ensaio para o Dia dos Namorados em ateliê de arte

Influenciadora digital tomou todos os cuidados necessários para prevenção do novo coronavírus

A influenciadora digital Mileide Mihaile, de 31 anos, voltou ao batente. Cercada de todos os cuidados necessários para a prevenção do novo coronavírus, ela foi clicada em um ateliê de arte em Fortaleza, no qual teve seus looks pintados pelo artista plástico Mano Alencar, em um conceito romântico e sensual, inspirado no Dia dos Namorados. “Continuo fazendo muita coisa de casa, mas, aos poucos, e com todos os cuidados necessários, como desinfecção do ambiente e equipe reduzida, estamos iniciando alguns trabalhos externos. Estou muito feliz por isso”, conta à Quem.

Namorando o empresário Neto Santos, de 23 anos, desde o início deste ano, a mãe de Yhudy, de 9 anos, de sua relação com o cantor Wesley Safadão, está ansiosa para celebrar o dia 12 de junho. “Para mim, esse Dia dos Namorados terá um sabor diferente. Estou prezando pela tranquilidade, paz de espírito e muita parceria. Neto tem me proporcionado isso. Estou bem feliz com esse meu momento”, conta.

Nos cliques, Mileide mostra que está com a dieta e os treinos em dia, até mesmo durante a quarentena. “Continuei tendo o mesmo cuidado que já tinha antes do isolamento social. É claro que, em momentos de ansiedade, a gente tende a perder um pouco o foco, mas não costumo me privar de comer algo que eu gosto, só que sempre faço isso com equilíbrio”, explica ela, confessando que adora comprar e colecionar lingeries, peças que ela usou na sessão de fotos.

O ENSAIO

Além de fazer interferências no ambiente, o artista plástico Mano Alencar também pintou as roupas de Mileide, criando cenas e peças exclusivas. “O ensaio uniu a beleza de Mileide com a sensibilidade da arte, uma mistura com muita delicadeza que nos dá até um respiro, um alívio bom nesse momento de tanta tensão que todos estão passando”, diz Mano, que teve o apoio do consultor de imagem Cláudio Torelli, que, em conexão à distância, diretamente de São Paulo, o ensaio.

Cláudio explica que as peças foram pensadas sempre com a intenção de trazer leveza e luz ao editorial. “Usamos peças básicas brancas e outras mais fluidas para mostrar a suavidade e a delicadeza de Mileide. O momento pede leveza, iluminação”.

Mano Alencar é artista plástico com 40 anos de carreira. Conhecido como poeta das cores, ele traz muita cor e luz aos seus quadros e já ganhou vários espaços em galerias do mundo. Nas telas ele pinta o expressionismo abstrato, que para ele traduz toda a alegria e velocidade do mundo atual.