Juliette é clicada com biquíni fio-dental ainda mais cavado: ‘Maravilhosa’

Juliette, ex-participante do Big Brother Brasil, influenciadora digital e modelo, deixou os fãs animados na tarde desta segunda-feira (06).

“Eu tô bem assim”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Juliette Freire, a vencedora do reality show mais vigiado do Brasil, apostou em seu biquíni fio-dental rosa, enquanto aproveita para sensualizar e deixar a galera subindo pelas paredes.

“Eu queria ter esse corpo, mas sem ter que malhar tanto”, brincou um fã no campo de comentários. “Gente, essa mulher é outro nível na vida”, afirmou mais um, com emojis de coração ao lado.

Juliette fala sobre tarefas domésticas: “Nunca fui muito prendada”

Durante entrevista cedida ao jornal Extra, Juliette Freire, a campeã do Big Brother Brasil, revelou se ainda realiza tarefas domésticas. Segundo a musa, ela nunca foi muito prendada.

Nunca fui uma pessoa muito muito prendada. Fazia por necessidade, porque eu morava só. Hoje, faço pouco, não vou mentir. Preparo um lanchinho gostoso, sou organizada com as coisas. Quando acordo, faço a ronda, sabe? Vejo se as plantas foram aguadas, se a piscina está limpa, o que está faltando”, disse Juliette.

“Dou uma geral. Mas não boto a mão na massa, não vou mentir, porque não dá. Trabalho tanto, que quando estou em casa só quero descansar”, finalizou.

(*Metropolitana FM)