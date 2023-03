Gracyanne Barbosa rebola muito em show de Belo com roupa íntima fininha

Recentemente, a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa roubou a cena nas redes sociais ao publicar um dos melhores momentos do Carnaval: o show de seu maridão, Belo. A musa impressionou com os cliques da apresentação para o TBT desta quinta-feira (02) no Instagram e deu o que falar!

“#TBT ESPECIAL, na festa mais linda, no melhor camarote @camaroteriopraia , com o melhor cantor/dançarino meu tudão @belo me divertindo horrores com a galera e colecionando momentos incríveis! Dá pra voltar, Carnaval?”, declarou Gracyanne na legenda, celebrando os dias de folia ao lado do marido!

“Ela nos humilha com sua beleza em todas as línguas possíveis! Maravilhosa”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “Essa dupla é perfeita, minha meta de casal”, afirmou um fã de Gracyanne e Belo. “Onde aperta pra voltar pro Carnaval?”, questionou uma internauta.

Gracyanne Barbosa revela que não sente motivação para treinar: “Depende da gente”

Gente como a gente! Recentemente, a influenciadora Gracyanne Barbosa usou o Instagram Stories para comentar sobre a rotina saudável que mantém e que sempre compartilha com os seguidores nas redes sociais. A morena impressionou ainda ao revelar que nem sempre sente vontade de ir para a academia.

“Gente, não tenho essa motivação toda, não. Tem vários dias que tenho zero motivação. Eu falo: ‘Cara, pra quê? Estou indo e não estou tendo resultado ou não estou tendo o resultado que desejo’. A gente pensa várias merdas”, admitiu Gracyanne no Instagram Stories.

“A gente não vai ter motivação todos os dias. O que depende da gente, que a gente vai ter todo dia é a disciplina, foco, além do objetivo. Não só para treinar, mas para comprar casa, abrir um negócio, viajar, comprar algo. Vai atrás. Se dedica, estuda, trabalha para aquilo que você vai conseguir. E resiliência”, completou a morena.

