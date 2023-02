Gracyanne Barbosa fica em posição de cachorrinha e fio-dental some dentro do volumão; vídeo

Gracyanne Barbosa aproveitou a quinta-feira (23) para relembrar o Carnaval e um de seus looks mais polêmicos para curtir o Camarote Rio Praia na Sapucaí. A musa chamou atenção ao posar com um carrão de luxo e arrasou com a produção!

A musa usou uma produção de pedrarias pra lá de ousada e encantou a galera com seu corpão de milhões enquanto fazia caras e bocas em cima do carro. “#TBT bem recente e especial! O que foi o carnaval 2023? Uma explosão de alegria, diversão, emoção e muito samba no pé, mas ainda não acabou”, escreveu Gracyanne na legenda.

“Sábado tem desfile das campeãs e claro que estarei lá no @camaroteriopraia curtindo e aplaudindo essa galera linda que brilhou na Sapucaí! Quem ainda não comprou o seu ingresso, corre que restam poucas unidades! Visão privilegiada, open bar, open food, show do Wesley Safadão e muitas outras vantagens que só o Camarote Rio Praia tem”, celebrou a musa na ocasião.

Gracyanne Barbosa diz que não se sente à vontade usando roupas sensuais: “Dá uma vergonha”

Por essa ninguém esperava! Recentemente, a musa fitness Gracyanne Barbosa falou sobre as produções polêmicas que escolheu para o Carnaval e revelou aos fãs que não gosta de usar peças tão reveladoras em público. Em entrevista à Quem, Gracyanne afirmou que às vezes sente vergonha por mostrar demais.

“Nunca é extremamente confortável, mas o mais engraçado é que eu falo para o pessoal que me veste ‘gente, vamos cobrir a bunda, eu não estou na avenida’. Eu pedi uma sainha e chegaram hoje com um look super pequeno. A gente finge que está sustentando, mas dá uma vergonha”, revelou a influencer.

“Eu adoro ser sensual, usar pouca roupa, sempre fui assim, desde muito nova. Eu não tenho problema nenhum com nudez. Nunca liguei porque realmente acho que o corpo é uma banalidade, tudo é igual, toda mulher é igual. Mas num camarote a gente fica 100% exposta, todo mundo reparando, então tem que ficar o tempo inteiro ali na pose”, completou a morena.

(*Metropolitana FM)