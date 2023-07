Gabily coloca bumbum pro alto e tatuagem na virilha escapa do biquíni

A cantora Gabily se tornou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (05) ao publicar uma sequência de cliques de tirar o fôlego onde aparece aproveitando as belezas praianas de Maresias, que rendeu os registros mais ousados da musa!

Ostentando seu corpão com um biquíni marrom que evidenciou ainda mais as curvas e o bronzeado da cantora, Gabily impressionou com muita sensualidade e deixou a galera completamente chocada com o shape de milhões que fez todo mundo babar. “Que lugar! O vídeo por último perfeito”, celebrou a funkeira.

“Vi essas fotos umas mil vezes e sempre vou voltar pra ficar olhando”, exaltou um fã da cantora nos comentários da publicação. “Esse mulherão é pra casar, com certeza”, disparou outro internauta na ocasião. “Uma perfeição de verdade”, afirmou um fã da cantora.

Gabily comenta sobre affair que teve com Neymar e abre o jogo

Falou tudo! Recentemente, a cantora Gabily comentou sobre seu affair com o jogador Neymar e esclareceu o envolvimento com o craque. Em entrevista à revista Quem, a musa afirmou que, quando ficou com o craque, ninguém sabia do que estava rolando entre os dois.

“Ele chegou a acreditar em algumas das fake news por não me conhecer a fundo, mas depois a gente conversou, ele se retratou. Ele vive num mundo em que o tempo todo pessoas chegam perto fingindo ser o que não são. Entendi ele, segurei minha onda, esperei o tempo passar e a resposta está aí hoje”, esclareceu a cantora.

“Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém! Aí, depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando”, afirmou Gabily, que explicou apenas manter a amizade com o jogador.