Musa do OnlyFans abre as pernas e mostra que ‘bumbum’ GG engoliu fio-dental

Liberdade e ousadia são características marcantes da musa do OnlyFans, Suzy Cortez, que recentemente surpreendeu seus seguidores com um presente especial em seu perfil no Instagram. Na foto, a musa foi clicada usando seu menor conjunto de lingerie vermelho, exibindo sua sensualidade em cada detalhe. As informações são da Metropolitana FM.

+ Aline Campos puxa a calcinha para exibir volume do bumbum na cachoeira

No entanto, o destaque ficou por conta do seu ‘bumbum’ GG, que parecia ter engolido completamente a calcinha fio-dental, deixando os admiradores de queixo caído. Sem medo de explorar sua forma exuberante, Suzy Cortez não apenas demonstrou confiança em seu corpo, mas também mostrou sua atitude irreverente ao abrir as pernas e quase deixar escapar o seu volume proibido da ‘tabaca’.

+ Key Alves filma bumbum natural com fio-dental cavado no limite em dia de praia

Com uma postura provocativa, ela deixou claro que está pronta para quebrar tabus e desafiar as convenções, assumindo o controle de sua própria imagem e desejos. Essa ousada revelação de Suzy Cortez no Instagram ressalta sua personalidade audaciosa e seu poder de sedução.

Descubra mais sobre a carreira de Suzy Cortez

Suzy Cortez, também conhecida como Miss BumBum, é uma famosa modelo fitness brasileira, influenciadora nas redes sociais, apresentadora de TV, empresária, personalidade do Instagram, estrela do OnlyFans e empreendedora natural de Campinas, estado de São Paulo, Brasil. Ela ganhou grande popularidade no país ao conquistar o título de Miss BumBum em 2015. Além disso, ela também venceu diversos outros concursos de modelos, incluindo o Miss World Butt e outros.

+ Emily Garcia ostenta shape saradíssimo e bronzeado na beira da piscina

Como modelo fitness, Suzy participou de diversos eventos de moda, sendo frequentemente destaque na revista Playboy. Ela também conquistou uma grande base de fãs devido à sua conta no OnlyFans. Além de sua carreira como modelo, Suzy é uma conhecida personalidade da TV e apresenta diversos programas.