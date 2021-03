Carolina Dieckmann exibe bumbum gigante de fora e incendeia

Carolina Dieckmann, que está de volta às telas na reprise de Laços de Família e Mulheres Apaixonadas, costuma usar as suas mídias sociais para expor seus cliques naturais, repletos de sensualidade, bem-estar e mostrar os seus trabalhos também.

Em uma nova postagem, a famosa exibiu os atributos (bumbum torneado) e recebeu elogios calorosos. Ainda, a artista partilhou três fotos similares e pediu a opinião dos internautas de plantão, que partiram para os elogios.

“Também amooooo, mas a segunda tá um absurdo de linda!”, disse um seguidor da famosa. “Deusaaaa em todasss”, disparou a fã. “Todas maravilhosas, mas a 2…”, opinou a internauta.

Além do mais, em uma entrevista passada, Carolina Dieckmann revelou que já beijou uma mulher. Na época, ela foi convidada para um quadro no canal do youtuber Matheus Mazzafera e fez a revelação que repercutiu.